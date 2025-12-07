Wapa.pe
Tilsa Lozano rompe en llanto en ‘EVDLV’ y revela lo que jamás contó del ‘Loco’ Vargas: “Yo sí lo amé”

Samahara expone VIDEO de sus cámaras de seguridad donde increpa a Bryan Torres por aparente infidelidad: "¿Quién es ella?"

Samahara Lobatón impacta al mostrar los tensos momentos tras hallar pruebas de la supuesta infidelidad de Bryan Torres. Aquí los detalles.

    ¡Lo cuenta todo! Samahara Lobatón vuelve a sacudir la farándula peruana al difundir un impactante video de las cámaras de seguridad de su casa, donde se ve el momento en que enfrenta a Bryan Torres por su presunta infidelidad. Fiel a su estilo directo, la exchica reality decidió desmentir a su expareja y, con pruebas en mano, explicó qué ocurrió realmente y por qué terminó la relación.

    Samahara Lobatón expone video donde encara a Bryan Torres por una 'infidelidad'

    En la reciente edición de Esta Noche, la mediática Samahara Lobatón reveló nuevos detalles sobre su comentada separación del padre de sus dos últimos hijos, Bryan Torres. La joven aseguró que la hija mayor del cantante no tuvo nada que ver en el fin de su relación.

    Sin embargo, nadie esperaba que la influencer mostrara públicamente un video de la cámara de seguridad de su vivienda, donde se observa al salsero descansando junto a quien serían sus pequeños. En la grabación, Samahara se levanta, se acerca a él y empieza a interpelarlo.

    ¿Quién es ella? ¿Por qué?”, se escucha decir a Samahara mientras sostiene el celular de Bryan Torres. Él, visiblemente confundido, responde: “No sé, te lo juro por mis hijos”. Minutos después, la joven continúa con sus reclamos y termina quebrándose al hallar contenido comprometedor en el teléfono de su expareja.

    Samahara Lobatón y el comunicado sobre el fin de su relación con Bryan Torres

    Hace unos días, Samahara Lobatón recurrió a sus redes sociales para anunciar que su relación con Bryan Torres había llegado a su fin, insinuando que un nuevo acto de irrespeto habría sido el detonante de la separación.

    La hija de Melissa Klug explicó que tomó esta decisión priorizando su bienestar y el de sus pequeños. “Opté por esto tras descubrir una conducta que considero una falta de respeto y compromiso, algo que no aceptaré ni para mí ni para mis hijos”, manifestó, descartando toda posibilidad de reconciliación.

