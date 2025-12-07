Las redes sociales se conmocionan por un video de Pamela Franco generando especulaciones sobre su lealtad hacia Christian Cueva.

En redes sociales como Instagram y TikTok comenzaron a circular recientemente imágenes y clips donde aparece Pamela Franco en una situación que ha generado fuertes comentarios. El material sugiere una posible falta a la confianza de Christian Cueva, quien permanece en Ecuador por compromisos laborales. La presencia de la cantante vinculándose con otro hombre encendió las especulaciones y dejó a miles de usuarios sorprendidos.

¿Por qué el video de Pamela Franco desató tanta polémica en redes?

El reciente video de Pamela Franco generó una ola de comentarios en redes sociales luego de que apareciera enviando un saludo a César Acuña, quien anunció su participación musical en un mitin programado para este domingo 7 de diciembre en el Rímac.

Mientras el político difundía el flyer del evento en sus plataformas oficiales, la cantante optó por no compartir la grabación en sus historias de Instagram, lo que incrementó el interés del público.

Aunque el material no muestra nada que ponga en riesgo su relación, terminó siendo señalado como una presunta falta de lealtad debido a un detalle político: el padre de Christian Cueva, su suegro, postula como diputado por La Libertad con un partido distinto, encabezado por la candidata presidencial Fiorela Molinelli.

Mientras se hacía público el anuncio de la presentación de Pamela en apoyo a Alianza por el Progreso, el popular ‘Aladino’ difundía contenido respaldando la candidatura de su padre. Esta coincidencia llamó la atención de los usuarios, quienes esperaban que la cantante se alineara públicamente con la agrupación política de su entorno familiar.

“La corrupción ya no tiene vergüenza, cualquiera sale a postular, parecen sus chacras”, “Ser congresista se ha vuelto un negociazo”, “Por favor, piensen antes de votar”, “Qué vergüenza”, “Piensen antes de dar su voto”, se lee en comentarios de redes sociales.

Christian Cueva se muestra orgulloso del camino político de su padre

En medio del movimiento electoral, Christian Cueva utilizó sus redes sociales para expresar públicamente el respaldo a su padre, Lucho Cueva, quien participa como candidato a diputado por la región La Libertad con el partido Fuerza y Libertad.