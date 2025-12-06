Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Tilsa Lozano rompe en llanto en ‘EVDLV’ y revela lo que jamás contó del ‘Loco’ Vargas: “Yo sí lo amé”

Padre de Christian Cueva habría sido infiel a esposa y mostró a su amante en la cama del hotel, expone Pamela López: "Afanaba a mis amigas"

Pamela López reveló que Luis Alberto Cueva fue infiel a Malqui Bravo y narró una impactante escena en un hotel que dejó a todos en shock total.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Padre de Christian Cueva habría sido infiel a esposa y mostró a su amante en la cama del hotel, expone Pamela López: "Afanaba a mis amigas"
    Pamela López revela infidelidad del padre de Cueva hacia su esposa. | Composición Wapa
    Padre de Christian Cueva habría sido infiel a esposa y mostró a su amante en la cama del hotel, expone Pamela López: "Afanaba a mis amigas"

    Pamela López sorprendió nuevamente al público al revelar en ‘Amor y Fuego’ que Luis Alberto Cueva, padre de Christian Cueva, también habría sido infiel a su esposa Malqui Bravo. Tras confesar que se realizó un examen de ETS por las constantes traiciones del futbolista, contó que presenció al padre de ‘Aladino’ exponiéndose sin pudor en un hotel, dejando a todos impactados por la revelación.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Pamela Franco aparece en video tras descubrirse que Cueva escribió a Pamela López: "Nos vemos..."

    Pamela López expone infidelidad del padre de Christian Cueva a su madre

    Pamela López no dudó en hablar con firmeza y, esta vez, no se refirió a una nueva infidelidad de Christian Cueva, sino a la conducta de su padre, Luis Alberto Cueva, lo que, según ella, explicaría ciertos patrones que el futbolista habría repetido a lo largo de su vida.

    Aunque su exsuegro y Malqui Bravo, madre de ‘Aladino’, siempre han aparentado una relación sólida e incluso llegaron a confrontarla juntos en el aeropuerto, su matrimonio dista mucho de la imagen estable que proyectaban. La animadora de eventos reveló varias actitudes del abuelo de sus hijos y cómo este irrespetó en repetidas ocasiones a su esposa, empezando por situaciones relacionadas con sus propias amigas.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Samahara LLORA y revela DESGARRADOR audio que prueba la verdadera razón de su ruptura con Bryan: "¿Por qué me has hecho esto?"

    El abuelo era otro, afanaba a mis amigas. Ahora te das cuenta que el patrón se repite. El señor escribía a mis amigas cercanas para gilear y yo se lo conté al padre de mis hijos”, dijo frente a Peluchín y Gigi Mitre.

    Sin embargo, sus revelaciones no quedaron allí. A pesar de que Malqui Bravo ya había sido advertida con pruebas por su nuera, decidió continuar con su relación sin imaginar que, en 2023, su esposo terminaría exponiéndose ante ella sin siquiera notarlo.

    Según narró López, durante una videollamada, el padre del futbolista habría estado bajo los efectos del alcohol y no se dio cuenta de que se mostraba desde un hotel acompañado de otra mujer, dejando al descubierto su infidelidad en ese mismo instante.

    "El ante año pasado el señor estaba tan mamado que en vez de mandar una foto en el hotel, hace videollamada con la esposa, la abuela de mis hijos, y no se da cuenta de que en el espejo se reflejaba una cama y en la cama una mujer”, agregó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Padre de Christian Cueva habría sido infiel a esposa y mostró a su amante en la cama del hotel, expone Pamela López: "Afanaba a mis amigas"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Pamela Franco aparece en video tras descubrirse que Cueva escribió a Pamela López: "Nos vemos..."

    Mamá de Mario Irivarren impacta al confesar la verdad sobre su relación con Onelia Molina: "Me siento…"

    Pamela Franco revela su ESTADO DE SALUD tras exponerse resultados de prueba de ETS de Pamela López por infidelidades de Cueva

    Samahara LLORA y revela DESGARRADOR audio que prueba la verdadera razón de su ruptura con Bryan: "¿Por qué me has hecho esto?"

    Yamila Piñero, ex chica reality, sorprende al anunciar su matrimonio tras años alejada de las cámaras: “Quiero compartir esta locura”

    Lo más vistos en Farándula

    Pamela López hace DESESPERADO pedido a Cueva tras someterse a examen de ETS por sus infidelidades: "No quiero seguir"

    Foto inédita muestra el verdadero trato de Julián Alexander con la hija menor de Ethel Pozo: "Criar a una..."

    Novia de Mark Vitto desata escándalo tras ser captada gritándole y dándole una cachetada: "Eres un bueno para nada"

    Karla Tarazona responde tajante advertencia ante posible ingreso de Christian Domínguez a reality 'La Granja VIP'

    Paul Michael se somete a intervención quirúrgica y Pamela López reacciona: "Me tocará disfrutar"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    TURISUMAC AGENCIA DE VIAJES

    Full day Lunahuaná: visita a Cerro Azul, Incahuasi, degustación de vinos y más

    PRECIO

    S/ 79.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;