Padre de Christian Cueva habría sido infiel a esposa y mostró a su amante en la cama del hotel, expone Pamela López: "Afanaba a mis amigas"

Pamela López reveló que Luis Alberto Cueva fue infiel a Malqui Bravo y narró una impactante escena en un hotel que dejó a todos en shock total.

Pamela López sorprendió nuevamente al público al revelar en ‘Amor y Fuego’ que Luis Alberto Cueva, padre de Christian Cueva, también habría sido infiel a su esposa Malqui Bravo. Tras confesar que se realizó un examen de ETS por las constantes traiciones del futbolista, contó que presenció al padre de ‘Aladino’ exponiéndose sin pudor en un hotel, dejando a todos impactados por la revelación.

Pamela López expone infidelidad del padre de Christian Cueva a su madre

Pamela López no dudó en hablar con firmeza y, esta vez, no se refirió a una nueva infidelidad de Christian Cueva, sino a la conducta de su padre, Luis Alberto Cueva, lo que, según ella, explicaría ciertos patrones que el futbolista habría repetido a lo largo de su vida.

Aunque su exsuegro y Malqui Bravo, madre de ‘Aladino’, siempre han aparentado una relación sólida e incluso llegaron a confrontarla juntos en el aeropuerto, su matrimonio dista mucho de la imagen estable que proyectaban. La animadora de eventos reveló varias actitudes del abuelo de sus hijos y cómo este irrespetó en repetidas ocasiones a su esposa, empezando por situaciones relacionadas con sus propias amigas.

“El abuelo era otro, afanaba a mis amigas. Ahora te das cuenta que el patrón se repite. El señor escribía a mis amigas cercanas para gilear y yo se lo conté al padre de mis hijos”, dijo frente a Peluchín y Gigi Mitre.

Sin embargo, sus revelaciones no quedaron allí. A pesar de que Malqui Bravo ya había sido advertida con pruebas por su nuera, decidió continuar con su relación sin imaginar que, en 2023, su esposo terminaría exponiéndose ante ella sin siquiera notarlo.

Según narró López, durante una videollamada, el padre del futbolista habría estado bajo los efectos del alcohol y no se dio cuenta de que se mostraba desde un hotel acompañado de otra mujer, dejando al descubierto su infidelidad en ese mismo instante.