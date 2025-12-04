Pamela Franco y Christian Cueva ofrecerán un tour llamado "Cerveceros" , con tarifas elevadas. La mánager de Franco confirmó precios para presentaciones especiales.

Christian Cueva dejó el fútbol para hacer giras con Pamela Franco | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

El programa de Magaly Medina reveló nuevos detalles sobre las tarifas que maneja Pamela Franco en sus shows, especialmente ahora que algunas presentaciones incluyen la participación de Christian Cueva. La mánager de la cantante fue quien dio a conocer los montos exactos y cómo cambia el precio cuando el futbolista se suma al escenario, tras renunciar al club Emelec.

¿Cuánto cobran Pamela Franco y Christian Cueva por presentarse juntos?

Durante una conversación con una reportera, la representante explicó que el tour “Cerveceros” es el que actualmente ofrece ambos artistas juntos.

“¿Ustedes están animados con Christian?, estamos con el tour Cerveceros porque para esa fecha él también está libre. Para Barranca los dos te puedo dejar a S/50 mil. Incluye todo”, señaló inicialmente.

A raíz de esta información, el programa presentó una lista detallada de los precios que están manejando para fin de año y eventos especiales.

“Pamela Franco y Orquesta sola está saliendo S/50 mil, para Año Nuevo. Si en caso lo contratas a Christian, te dejamos S/70 mil. Adicional a eso, tendrías que comprar pasajes para 3 personas. Hospedaje y la movilidad también”, precisó la mánager al respecto.

Los costos pueden variar considerablemente según la ubicación del evento. En provincias, el precio se incrementa debido a gastos logísticos adicionales; mientras que, en Lima o destinos cercanos como Barranca, el monto puede ser un poco menor.

“Para Arequipa si me aseguras hoy día, te dejo a S/65 mil. (¿En Lima?) Hasta S/45 mil te dejo en Barranca. Christian entra en medio del show de Pamela, los dos hacen su show. Él va a turnarse con Pamela, porque ella normalmente canta sus 2 horas de show, hasta 15 temas”, añadió.

¿Qué canciones interpretarán Pamela Franco y Christian Cueva en el escenario?

La representante de Pamela Franco también adelantó cómo será la dinámica musical cuando la artista y Christian Cueva compartan escenario. Según explicó, ambos tendrán participación durante el show y se irán alternando para interpretar los temas más reconocidos del repertorio.