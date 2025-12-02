Tras la revelación de c sobre su examen de ETS por las infidelidades de Christian Cueva , Pamela Franco responde con potentes videos.

Pamela López sorprendió al revelar que se realizó exámenes para determinar si Christian Cueva le contagió alguna enfermedad de transmisión sexual durante sus infidelidades a lo largo del matrimonio.

Tras esta polémica confesión, Pamela Franco reapareció en redes sociales con potentes videos que parecen ser fuertes indirectas hacia la animadora de eventos, dejando a sus seguidores cuestionando si realmente estaba afectada por lo sucedido.

Pamela Franco reaparece tras resultados del examen de Pamela López

Pamela López realizó un en vivo en TikTok que dejó a todos impactados al referirse nuevamente a Christian Cueva y a la vergüenza que siente por haber estado casada con él hasta hoy, ya que cada vez más mujeres del medio salen a contar que mantuvieron romances clandestinos con él durante su matrimonio.

Tras esto, la animadora de eventos reveló que se realizó un examen para descartar alguna enfermedad que 'Aladino' pudiera haberle contagiado debido a sus constantes aventuras con otras mujeres. Los resultados fueron negativos, lo que representó un alivio para López, quien confesó sentir 'asco' cada vez que se entera de una nueva traición.

Luego de su polémico video donde pidió divorciarse del futbolista y expresó que no se sentía orgullosa de ser su 'esposa', muchos esperaban la reacción de Pamela Franco respecto a los riesgos que corrió López durante su matrimonio con 'Aladino' por sus infidelidades.

Sin embargo, lejos de hablar directamente sobre el tema, la cantante reapareció en redes sociales con curiosos videos que captaron la atención de todos, haciendo referencia a alguien que habla de otros sin importar si lo que dice es cierto o no, lo que muchos interpretaron como una indirecta a Pamela López por sus revelaciones en vivo. ¿La estaba desmintiendo?

"Fulana habló de ti, claro mi amor, porque es gratis, si tuviera que pagar se queda callada", expresó. Cabe destacar que en su video, Pamela López dejó claro que habla de Christian Cueva para facturar y mantener a sus hijos, por lo que esta respuesta parece estar dirigida a eso.

Más tarde, en otra historia de Instagram, la cumbiambera sorprendió al lanzar una frase que parece referirse a lo que López siempre enfatiza: que Christian Cueva y ella son tal para cual y deberían estar juntos. En tono burlón, la cantante impactó con su mensaje.