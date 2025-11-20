Pamela López sorprende al revelar que su hija de 11 años participó en la letra de su canción 'La Clandestina', en colaboración con Paul Michael.

Pamela López volvió a sacudir el espectáculo local al contar que su canción 'La Clandestina' no fue una creación individual. Según reveló, su hija mayor de tan solo 11 años, participó directamente en la construcción de la letra. El detalle sorprendió a todos, especialmente porque el tema ha sido vinculado a Pamela Franco desde su anuncio.

El estreno de ‘La Clandestina’, el tema que Pamela López lanzó junto a Paul Michael y que muchos asocian directamente con Pamela Franco, debido al apodo con el que la propia López se ha referido a la cantante, dejó al público con una revelación inesperada. La ahora intérprete confesó que detrás de la letra hubo una colaboradora que nadie imaginaba: su hija de 11 años.

La canción, que llegó rodeada de especulaciones por las referencias al engaño y el empoderamiento femenino, fue rápidamente relacionada con la historia entre Christian Cueva y Pamela Franco. En ‘América Hoy’, López explicó por qué algunas frases no fueron tan confrontativas como muchos esperaban, revelando que no escribió el tema sola.

En el programa, la pareja del futbolista contó que parte de la composición estuvo a cargo de la hija mayor que tuvo con Cueva, quien, según episodios expuestos en el pasado, conocería detalles de la relación extramatrimonial del jugador con la cantante. Para López, esto influyó en el tono final del sencillo. "Esta canción fue criada por Paul Michael y para la letra aportó Brianita, mi hija mayor, de 11 años, entonces no podía ser tan fuerte, incluso, tuvimos que cambiar algunas palabras, pero no descartó la segunda parte", comenzó diciendo.

Tras los comentarios de Ethel Pozo, quien cuestionó la participación de la menor, López aclaró que desconocía por completo el título del lanzamiento hasta verlo publicado. Aquello habría sido una alerta temprana sobre el vínculo que el público haría con Pamela Franco.

Además, la empresaria contó que recibió críticas por sumarse a un trend de TikTok usando su propia canción. Sin embargo, dejó en claro que no se deja afectar por los comentarios. "Las críticas van a llover, pero ellos son felices, son ellos los que piden", agregó.

Pamela López aclara cómo maneja su relación con Paul Michael frente a sus hijos

Pamela López volvió a referirse a su vínculo con Paul Michael y a cómo ha decidido llevar esta etapa sin alterar la rutina familiar. La empresaria afirmó que, aunque el influencer pasa algunas noches en su vivienda, lo hace en “el cuarto de servicio”, pues evita mostrar gestos afectivos cuando sus hijos están presentes. Aun así, contó entre risas, los niños insisten en que ambos deberían formalizar porque los ven como una “bonita pareja”.

La creadora de contenido negó que exista convivencia como tal, pero admitió que Paul Michael mantiene ropa en su departamento y que, cuando los pequeños ya están dormidos, aprovechan para “darse algún besito y cariñito”, procurando mantener la intimidad sin romper los límites que ella se ha impuesto como madre.