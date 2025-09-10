Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡Atención afiliados! Retiro AFP 2025 tendría nueva fecha de debate: así podrías acceder a S/21,450

Pamela López debuta como cantante con Paul Michael y lanza canción ¿inspirada en Pamela Franco? "El karma te va a llegar"

Pamela López sorprende con su debut musical junto a Paul Michael y lanzará su primer sencillo titulado ‘La Clandestina’, que genera revuelo en redes sociales.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Pamela López debuta como cantante con Paul Michael y lanza canción ¿inspirada en Pamela Franco? "El karma te va a llegar"
    Pamela López lanzará su tema 'La Clandestina' | Composición: Wapa / Captura de pantalla Instagram
    Pamela López debuta como cantante con Paul Michael y lanza canción ¿inspirada en Pamela Franco? "El karma te va a llegar"

    Pamela López sorprendió a todos al anunciar su debut como cantante junto a Paul Michael. La pareja presentó su primer sencillo, titulado ‘La Clandestina’, y de inmediato encendieron las redes sociales. El nombre de la canción ha generado rumores de que sería una indirecta hacia Pamela Franco. La presentación dejó claro que el tema tiene un tono desafiante que promete dar que hablar.

    wapa.pe

    VER MÁS: ¿Tula Rodríguez tiene una mala relación con los hijos de Javier Carmona?

    Pamela López debuta como cantante con tema ‘La Clandestina’

    La confirmación del lanzamiento de ‘La Clandestina’ ha causado gran revuelo en redes sociales, pues marca el debut musical de Pamela López junto a su pareja, Paul Michael. Durante su visita al programa ‘Ponte en la cola’, la influencer compartió detalles del proyecto y reveló el nombre oficial del sencillo.

    “Se lanzará como cantante junto a Paul Michael y revelaron que su primer tema juntos se titulará ‘La Clandestina’”, comentó López durante la entrevista, desatando especulaciones sobre el posible trasfondo de la canción. Para muchos, el título sería una indirecta hacia Pamela Franco, actual pareja de Christian Cueva, lo que generó todo tipo de reacciones en el set.

    Paul Michael, de 27 años, aprovechó el espacio para dar un pequeño adelanto en vivo. “Tú no sabes amar, el karma te va a llegar. La vida se encargó de poner otra como tú en mi lugar”, entonó, dejando entrever el tono confrontativo del tema. Pamela López no se quedó atrás y agregó un breve verso: “No te quise fallar”, dijo, acompañando la frase con un gesto que provocó las risas de los presentes.

    La reportera del programa no dudó en preguntar si la letra estaba dedicada a alguien en particular. La influencer reaccionó entre carcajadas y lanzó una frase que encendió aún más los rumores: “‘La Clandestina’ le hemos puesto (¿Qué cosa, a ti?) No, la canción, yo no”, aclaró, para luego rematar con: “No, para quien le caiga, para quien se sienta clandestina (¿Para alguna chimbotana?) Para la chimbotana”.

    El contexto de esta polémica se remonta a los enfrentamientos entre Pamela López y Pamela Franco, que iniciaron tras la revelación de un yape de Christian Cueva a la cantante en un momento complicado. Desde entonces, López ha lanzado varias indirectas públicas hacia la cumbiambera, especialmente tras confirmarse su relación con el popular ‘Aladino’.

    wapa.pe

    MIRA ESTO: Hija de Alfredo Zambrano sorprende al revelar la verdad de su relación con Magaly Medina

    Pamela López revela cómo logró que Christian Cueva se reencontrara con sus hijos en Lima

    Tras meses de distancia y acuerdos previos con Pamela López, el futbolista finalmente pudo pasar tiempo con los menores, aunque no estuvo solo: lo acompañó un equipo de seguridad privada que generó comentarios en redes y en televisión.

    Pamela López rompió su silencio y contó cómo se organizó este encuentro familiar. En conversación con ‘Magaly TV, La Firme’, la influencer explicó que tuvo que dar el primer paso para retomar el contacto con el futbolista. “Tuve que desbloquearlo para poder tener la comunicación como padres. Me escribió para decirme que los iba a recoger (a sus tres hijos) y también los dejó”, reveló.

    Además, fue enfática en aclarar que nunca le negó a Cueva la oportunidad de compartir con sus hijos. “Él tenía libre albedrío para salir con mis hijos”, dijo, dejando entrever que la ausencia del jugador en meses pasados se debió más a su falta de iniciativa que a una prohibición de su parte.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela López debuta como cantante con Paul Michael y lanza canción ¿inspirada en Pamela Franco? "El karma te va a llegar"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Allison Pastor se PRONUNCIÓ tras conocerse las verdaderas intenciones de Randol Pastor con ella y Erick Elera: "Busca tu propio techo"

    Hija de Alfredo Zambrano sorprende al revelar la verdad de su relación con Magaly Medina

    Said Palao termina en emergencias tras fuerte corte en el rostro en pleno viaje con Alejandra Baigorria

    Jazmín Pinedo anuncia la llegada de un bebé con tierna fotografía: “Por fin puedo contarles, me explota el corazón”

    Natalie Vértiz saca cara por Ale Venturo y sorprende con indirecta ¿para Melissa Paredes? “Hay niveles”

    Lo más vistos en Farándula

    Pamela Franco EN PROBLEMAS: Famosa salsera asegura que perdió dinero por un trato incumplido

    Anthony Aranda recibe el gesto más tierno de la hija de Melissa Paredes al recibirlas de su viaje juntas con sorpresa

    Pamela López reacciona sin piedad contra Cueva tras someterse a retoques estéticos: "Nació malcriadito de cara"

    Milena Zárate ‘EXPONE’ a Randol Pastor y revela lo que realmente busca de Greissy Ortega: “Lo que no pudo conseguir con la hermana ni el cuñado”

    Pamela Franco lanza dura publicación tras confirmarse traición de Christian Cueva: "Nadie más te amará como yo"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Mamá Criolla

    Bocaditos Dulces o Salados (50-100-200-300) en Mamá criolla ¡tartaletas, alfajores y más!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Salón Spa Gina

    Miraflores: Extensiones de pestañas y más

    PRECIO

    S/ 39.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;