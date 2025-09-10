Pamela López sorprendió a todos al anunciar su debut como cantante junto a Paul Michael. La pareja presentó su primer sencillo, titulado ‘La Clandestina’, y de inmediato encendieron las redes sociales. El nombre de la canción ha generado rumores de que sería una indirecta hacia Pamela Franco. La presentación dejó claro que el tema tiene un tono desafiante que promete dar que hablar.

Pamela López debuta como cantante con tema ‘La Clandestina’

La confirmación del lanzamiento de ‘La Clandestina’ ha causado gran revuelo en redes sociales, pues marca el debut musical de Pamela López junto a su pareja, Paul Michael. Durante su visita al programa ‘Ponte en la cola’, la influencer compartió detalles del proyecto y reveló el nombre oficial del sencillo.

“Se lanzará como cantante junto a Paul Michael y revelaron que su primer tema juntos se titulará ‘La Clandestina’”, comentó López durante la entrevista, desatando especulaciones sobre el posible trasfondo de la canción. Para muchos, el título sería una indirecta hacia Pamela Franco, actual pareja de Christian Cueva, lo que generó todo tipo de reacciones en el set.

Paul Michael, de 27 años, aprovechó el espacio para dar un pequeño adelanto en vivo. “Tú no sabes amar, el karma te va a llegar. La vida se encargó de poner otra como tú en mi lugar”, entonó, dejando entrever el tono confrontativo del tema. Pamela López no se quedó atrás y agregó un breve verso: “No te quise fallar”, dijo, acompañando la frase con un gesto que provocó las risas de los presentes.

La reportera del programa no dudó en preguntar si la letra estaba dedicada a alguien en particular. La influencer reaccionó entre carcajadas y lanzó una frase que encendió aún más los rumores: “‘La Clandestina’ le hemos puesto (¿Qué cosa, a ti?) No, la canción, yo no”, aclaró, para luego rematar con: “No, para quien le caiga, para quien se sienta clandestina (¿Para alguna chimbotana?) Para la chimbotana”.

El contexto de esta polémica se remonta a los enfrentamientos entre Pamela López y Pamela Franco, que iniciaron tras la revelación de un yape de Christian Cueva a la cantante en un momento complicado. Desde entonces, López ha lanzado varias indirectas públicas hacia la cumbiambera, especialmente tras confirmarse su relación con el popular ‘Aladino’.

Pamela López revela cómo logró que Christian Cueva se reencontrara con sus hijos en Lima

Tras meses de distancia y acuerdos previos con Pamela López, el futbolista finalmente pudo pasar tiempo con los menores, aunque no estuvo solo: lo acompañó un equipo de seguridad privada que generó comentarios en redes y en televisión.

Pamela López rompió su silencio y contó cómo se organizó este encuentro familiar. En conversación con ‘Magaly TV, La Firme’, la influencer explicó que tuvo que dar el primer paso para retomar el contacto con el futbolista. “Tuve que desbloquearlo para poder tener la comunicación como padres. Me escribió para decirme que los iba a recoger (a sus tres hijos) y también los dejó”, reveló.