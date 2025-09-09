Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua en Lima martes 9 de septiembre: Sedapal suspenderá el servicio en 6 distritos hasta 12 horas

Pamela Franco confiesa cómo está realmente su relación con Cueva: "Estamos tratando de superar cosas y sanar"

Pamela Franco se pronunció sobre su relación con Christian Cueva, afirmando que ambos enfrentan una etapa compleja pero buscan mantener la calma y avanzar juntos.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Pamela Franco confiesa cómo está realmente su relación con Cueva: "Estamos tratando de superar cosas y sanar"
    Pamela Franco habla de su relación con Cueva | Composición: Wapa / Captura de pantalla TikTok
    Pamela Franco confiesa cómo está realmente su relación con Cueva: "Estamos tratando de superar cosas y sanar"

    Pamela Franco volvió a pronunciarse sobre su relación con Christian Cueva en medio de las polémicas que rodean al futbolista. La cantante de cumbia dejó en claro que la pareja atraviesa un proceso complejo, pero que ambos buscan mantener la calma y seguir adelante, pese a los problemas.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Pamela López reacciona sin piedad contra Cueva tras someterse a retoques estéticos: "Nació malcriadito de cara"

    Pamela Franco habla de su relación con Christian Cueva

    Pamela Franco volvió a estar frente a las cámaras de 'Amor y Fuego' y no evitó responder sobre su actual situación sentimental con Christian Cueva. La cantante de cumbia fue consultada sobre el reciente escándalo que involucró al futbolista en Ecuador, donde se le vinculó a una reunión privada junto a otros jugadores.

    “Yo he hablado con él, obviamente hablamos de todo y nada, yo lo dejo que él resuelva sus cosas. Yo no soy vocera, él es una persona adulta, él ve la manera de contestar al medio que quiere y yo por mi parte también”, expresó Pamela, marcando distancia frente a los problemas extrafutbolísticos de su pareja.

    En cuanto a los rumores de infidelidad, la artista fue clara al señalar que la confianza no depende de la distancia geográfica. “Yo creo que no es Ecuador, no es China, igual él podría estar acá y cuando algo no es, no es, así lo tengas cerca. Nadie sabe lo que vaya a pasar en el futuro; sin embargo, hay que vivir el hoy y tratar de ser felices”, añadió.

    Finalmente, Pamela se refirió al estado actual de su relación con Cueva y confesó que ambos se encuentran atravesando una etapa de transición. “Estamos dejando fluir, tiempo al tiempo. Nadie tiene nada dicho, pueden pasar muchas cosas, pero mientras tanto, hoy por hoy, se puede decir que estamos más tranquilos, tratando de superar muchas cosas y bueno, tratar de sanar todas aquellas cosas que hacen falta”, reveló.

    Con estas declaraciones, la cantante confirmó que su vínculo con el jugador de Emelec aún se mantiene, aunque reconoció que el proceso no es sencillo y requiere de paciencia y voluntad por ambas partes.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Conductores venezolanos arremeten contra Magaly por críticas a Guillermo Dávila: "Da vergüenza esta mujer"

    Pamela Franco respalda a Christian Cueva tras la reconciliación con sus hijos

    Tras la reciente conciliación con Pamela López y los emotivos encuentros familiares con sus hijos, Christian Cueva ha vuelto a ocupar titulares. Entre tanto revuelo, Pamela Franco decidió alzar la voz y expresar su apoyo, destacando la importancia de mantener un perfil discreto sobre cuestiones familiares.

    La cantante fue enfática al señalar que prefiere mantenerse al margen en asuntos íntimos, sobre todo cuando hay menores involucrados. Sin embargo, confesó que siente alegría al ver a su pareja experimentar estos momentos de felicidad.

    “En ese tema he tratado de no hablar mucho porque se malinterpreta, prefiero mantenerme al margen. Si él es feliz, yo también voy a compartir esa felicidad”, expresó Pamela.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela Franco confiesa cómo está realmente su relación con Cueva: "Estamos tratando de superar cosas y sanar"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Hija de Alfredo Zambrano sorprende al revelar la verdad de su relación con Magaly Medina

    Allison Pastor y Erick Elera: se revela lo que hicieron antes de que Milena Zárate filtre las intenciones verdaderas de Randol Pastor

    Anthony Aranda recibe el gesto más tierno de la hija de Melissa Paredes al recibirlas de su viaje juntas con sorpresa

    Milena Zárate ‘EXPONE’ a Randol Pastor y revela lo que realmente busca de Greissy Ortega: “Lo que no pudo conseguir con la hermana ni el cuñado”

    Said Palao sorprende con respuesta al ser consultado sobre posible embarazo de Alejandra Baigorria: "Yo ya tengo una hija"

    Lo más vistos en Farándula

    Madre de ‘Cri Cri’ rompe su silencio y revela por qué devolvió camioneta que Jefferson Farfán regaló a su hijo: “No somos materialistas”

    Paco Bazán toma radical decisión en medio de enfrentamiento contra Reimond Manco y críticas de Magaly Medina

    Ítalo Villaseca hace grave acusación contra Greissy Ortega y muestra pruebas: "Se realizó el aborto y el bebé estaba bien"

    Sol Carreño y Mónica Delta se quiebran al dedicarle últimas palabras a Jaime Chincha: “Lo vamos a extrañar”

    Exnovia de Paolo Guerrero da a luz y muestra tiernas fotos de su primer hijo con su esposo millonario

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;