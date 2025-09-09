Pamela Franco se pronunció sobre su relación con Christian Cueva, afirmando que ambos enfrentan una etapa compleja pero buscan mantener la calma y avanzar juntos.

Pamela Franco volvió a pronunciarse sobre su relación con Christian Cueva en medio de las polémicas que rodean al futbolista. La cantante de cumbia dejó en claro que la pareja atraviesa un proceso complejo, pero que ambos buscan mantener la calma y seguir adelante, pese a los problemas.

Pamela Franco habla de su relación con Christian Cueva

Pamela Franco volvió a estar frente a las cámaras de 'Amor y Fuego' y no evitó responder sobre su actual situación sentimental con Christian Cueva. La cantante de cumbia fue consultada sobre el reciente escándalo que involucró al futbolista en Ecuador, donde se le vinculó a una reunión privada junto a otros jugadores.

“Yo he hablado con él, obviamente hablamos de todo y nada, yo lo dejo que él resuelva sus cosas. Yo no soy vocera, él es una persona adulta, él ve la manera de contestar al medio que quiere y yo por mi parte también”, expresó Pamela, marcando distancia frente a los problemas extrafutbolísticos de su pareja.

En cuanto a los rumores de infidelidad, la artista fue clara al señalar que la confianza no depende de la distancia geográfica. “Yo creo que no es Ecuador, no es China, igual él podría estar acá y cuando algo no es, no es, así lo tengas cerca. Nadie sabe lo que vaya a pasar en el futuro; sin embargo, hay que vivir el hoy y tratar de ser felices”, añadió.

Finalmente, Pamela se refirió al estado actual de su relación con Cueva y confesó que ambos se encuentran atravesando una etapa de transición. “Estamos dejando fluir, tiempo al tiempo. Nadie tiene nada dicho, pueden pasar muchas cosas, pero mientras tanto, hoy por hoy, se puede decir que estamos más tranquilos, tratando de superar muchas cosas y bueno, tratar de sanar todas aquellas cosas que hacen falta”, reveló.

Con estas declaraciones, la cantante confirmó que su vínculo con el jugador de Emelec aún se mantiene, aunque reconoció que el proceso no es sencillo y requiere de paciencia y voluntad por ambas partes.

Pamela Franco respalda a Christian Cueva tras la reconciliación con sus hijos

Tras la reciente conciliación con Pamela López y los emotivos encuentros familiares con sus hijos, Christian Cueva ha vuelto a ocupar titulares. Entre tanto revuelo, Pamela Franco decidió alzar la voz y expresar su apoyo, destacando la importancia de mantener un perfil discreto sobre cuestiones familiares.

La cantante fue enfática al señalar que prefiere mantenerse al margen en asuntos íntimos, sobre todo cuando hay menores involucrados. Sin embargo, confesó que siente alegría al ver a su pareja experimentar estos momentos de felicidad.