La examiga de Pamela Franco afirma que fue testigo directo del dolor de la cantante, quien descubrió las infidelidades del futbolista, lo que llevó a su ruptura en 2018.

Vanessa Pumarica vuelve a poner en el ojo público la relación que alguna vez unió a Pamela Franco y Christian Cueva en un inicio. La exconfidente de la cantante reveló que, en los primeros años del romance, la cumbiambera atravesó momentos de dolor por supuestas traiciones del futbolista. Estas declaraciones reavivan la controversia en torno al vínculo que ambos mantuvieron hasta el 2018.

Vanessa Pumarica asegura que Christian Cueva hizo sufrir a Pamela Franco en los inicios de su relación

Vanessa Pumarica volvió a encender la polémica al contar detalles inéditos sobre la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva. En entrevista con ‘La noche habla’, la examiga de la cantante reveló que fue testigo de los momentos más difíciles de la chimbotana, cuando el futbolista la habría traicionado pese a sus múltiples promesas.

Sus palabras traen al recuerdo la entrevista que Franco ofreció en Mande quien mande en febrero de 2023, donde admitió que descubrió no ser la única en la vida de Cueva, motivo por el cual decidió terminar con él en 2018.

Ric La Torre no dudó en recordarle ese episodio a Pumarica, quien confirmó lo que la artista había relatado tiempo atrás: “Sí, claro, definitivamente. Él le decía cosas que no eran verdades y ella, pues, en ese momento, sufría y lloraba”.

La exconfidente de Pamela Franco aseguró que acompañó a la cantante en esa etapa complicada y reafirmó que fue testigo directo de sus lágrimas y decepciones, aunque también reconoció que su amistad terminó después de los comentarios que hizo sobre la relación con Cueva.

Las promesas incumplidas de Christian Cueva que habrían marcado a Pamela Franco

Aunque Pamela Franco reconoció públicamente las infidelidades de Christian Cueva, durante un tiempo decidió mantenerse en la relación. Sin embargo, con el paso de los años comprendió que no era la vida que deseaba y tomó la decisión de alejarse definitivamente.

En diálogo con ‘La noche habla’, Vanessa Pumarica reforzó esta versión y sugirió que las determinaciones de la cantante estuvieron influidas por las palabras y compromisos que nunca se cumplieron por parte del futbolista.