En la última emisión de ‘Magaly TV: La Firme’, Pamela López reveló que Paco Bazán intentó acercarse a ella en varias ocasiones, aunque ya salía con Susana Alvarado.

La última emisión de ‘Magaly TV: La Firme’ dejó más de una sorpresa luego de que Pamela López relatara un episodio poco conocido con Paco Bazán. La ex de Christian Cueva contó en vivo que el conductor deportivo habría intentado acercarse a ella en más de una ocasión, hecho que tomó por sorpresa a los televidentes.

Pamela López revela inesperado acercamiento de Paco Bazán

Todo salió a la luz cuando Magaly Medina le lanzó una pregunta directa durante la entrevista: “¿Tú conociste fuera de los sets a Paco Bazán? Me he enterado de que te gileó y tú no le hiciste caso, lo choteaste”.

Entre risas, Pamela reconoció que sí tuvo un breve encuentro con él. “Sí, lo conocí, en alguna oportunidad”, comentó al inicio, dejando abierta la intriga y despertando la curiosidad, pues todo esto habría ocurrido en diciembre de 2024, cuando Paco se encontraba con Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano.

Según relató, el primer acercamiento ocurrió a través de redes sociales. La empresaria detalló que el conductor de ‘El deportivo en otra cancha’ comenzó enviándole mensajes con contenido religioso. Más adelante, coincidieron en una discoteca, donde él habría intentado conversar con ella nuevamente.

“Yo nunca he tenido amistad con él, hasta que él me agrega al Instagram y me comienza a mandar mensajes cristianos. Él interactuaba con mis historias y el año pasado coincidimos en una discoteca, yo estaba con un grupo de amigas, Paquito estaba muy alegrón, pero no era mi tipo ni nada”, reveló durante la conversación con Magaly.

Pamela explicó que este encuentro se dio cuando ya estaba separada de Christian Cueva y que incluso notó que Bazán había enviado y borrado un mensaje en Instagram.

“Me escribió al Instagram creo, de ahí se arrepintió y borró el mensaje. No recuerdo bien qué decía el mensaje. En la discoteca estaba bastante alegre, fue en diciembre del año pasado. Estaba muy atento conmigo, bastante coquetón, pero no era mi tipo. No pretendía nada con él, yo estaba en otras bailando con otra gente”, finalizó.

TE INTERESA: Hija de Jaime Bayly LLORA al encarar a su madre por supuesto romance con su profesor

Pamela López responde a los comentarios de Paco Bazán

Durante la conversación, Pamela López no solo recordó los acercamientos de Paco Bazán, sino que también aprovechó para enviarle un mensaje directo al conductor, pidiéndole que deje de mencionarla en su programa.