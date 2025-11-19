Wapa.pe
Paco Bazán deja el pódcast "Ni Loco Ni Santo" en medio de controversias, dejando a Erick Delgado como único conductor del programa tras una decisión consensuada.

    La salida de Paco Bazán del pódcast que conducía junto a Erick Delgado tomó fuerza en redes sociales, donde usuarios reaccionaron al abrupto anuncio. La decisión llegó en uno de los momentos más tensos para el exarquero, envuelto en cuestionamientos públicos y señalamientos recientes. Este escenario terminó impactando directamente en el proyecto digital que ambos compartían. Ahora, el programa enfrenta una nueva etapa sin una de sus figuras principales.

    Paco Bazán queda fuera del pódcast en medio de controversias públicas

    La salida de Paco Bazán del pódcast que compartía con Erick Delgado reconfiguró el panorama del espacio digital y desató intensos comentarios en redes sociales. La decisión se oficializó tras los señalamientos que enfrentó el exarquero luego de la denuncia de Melissa Linares, quien lo acusó de ser un padre ausente. Este escenario incrementó la presión sobre el programa y su elenco.

    El equipo de Ni Loco Ni Santo confirmó, mediante un comunicado, que Francisco Bazán ya no continuará formando parte del proyecto. El anuncio tomó por sorpresa a muchos seguidores, que venían siguiendo de cerca la escalada de polémicas alrededor del conductor.

    En el mensaje difundido en Instagram, el programa puntualizó: “Queremos informar a nuestra comunidad que, debido a motivos personales de público conocimiento, Francisco Bazán y el equipo de Entre Palos TV hemos decidido, de común acuerdo, dar por concluida su participación en el programa Ni Loco Ni Santo. Le deseamos la mejor de las suertes en sus próximos”. Con ello, el espacio dejó claro que la decisión fue consensuada y definitiva.

    Erick Delgado marca distancia de Paco Bazán

    Erick Delgado también se pronunció frente a las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’, donde dejó entrever que su separación profesional responde a diferencias profundas con su excompañero.

    El exfutbolista señaló: ““(¿No te sientes cómodo o el presente de Paco afecta al programa?) Es un poco de todo, pero mañana lo aclararé en vivo, por eso mandé el comunicado. Ahora ya no me sentía cómodo con todo, mejor entonces es dejar las cosas ahí, era lo más saludable (...) la verdad que no sé, pero es una decisión tomada de mi parte y se la hice saber. Como te digo tenemos diferentes maneras de ver las cosas en personalidad y valores, por eso abrimos y todo bien. Mira no te digo más porque mañana hablaré más y realmente quisiera decirte más, pero es mejor como te digo decirlo en frío mañana, pero ya mañana seguro escuchan un poco”.

    Con estas declaraciones, Delgado evidenció que el distanciamiento no solo es laboral, sino también de principios y formas de actuar, dejando el camino abierto para una explicación más amplia en los próximos días.

