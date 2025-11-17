Melissa Linares dejó en shock a Magaly Medina al revelar los actos de Paco Bazán que habrían afectado a su hija durante sus fuertes peleas.

Paco Bazán vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de que Melissa Linares, con quien le fue infiel a su esposa, revelara que el conductor no pasa la pensión de su hija desde hace dos meses y que se ha convertido en un padre ausente. Además, contó que desde que iniciaron su relación en 2016 vivieron una dinámica tóxica marcada por explosivas reacciones del exfutbolista durante sus peleas. ¿Qué hizo realmente contra su pequeña?

Melissa denuncia ausencia y duras reacciones de Paco Bazán

Melissa Linares, madre de la hija menor de Paco Bazán, confirmó que ambos mantuvieron un romance clandestino durante seis años, a espaldas de la entonces esposa del exfutbolista, a quien él intentó recuperar en algún momento, pese a que ella lo habría dejado tras enterarse de que tuvo una hija fuera del matrimonio.

Linares acusó a Bazán de ser un padre ausente y de fallarle constantemente a su pequeña, dejándola plantada en varias ocasiones, lo que provocaba que la menor llorara y sufriera episodios de ansiedad. Aunque él aseguró que la quiere como a todos sus hijos, esta declaración enfureció aún más a Linares.

En diálogo con Magaly Medina, Melissa dio más detalles de la relación que sostuvo con Paco, afirmando que él le aseguraba estar separado de su esposa y que incluso le fue infiel con más mujeres. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que habría actuado como un padre a medias, condicionando su vínculo con la niña según el estado de su relación sentimental con Linares.

La entrevistada también afirmó que Bazán tenía reacciones muy fuertes cuando discutían y que se vengaba de la peor manera, sin tomar en cuenta a su hija, pues la ignoraba completamente y desaparecía de su vida hasta que ambos se reconciliaban.

"¿Hasta noviembre, que tuvo una relación contigo, era un buen papá?", "Nunca ha sido constante en fechas, se peleaba conmigo, desaparecía para la niña". Esta conducta se intensificó cuando terminaron definitivamente, momento en el que Linares tuvo que recurrir a apoyo profesional.