A casi dos años del escándalo, Pamela revela que quedó destruida emocionalmente por el ampay y que MQM le habría indicado qué decir para limpiar su imagen.

Pamela Franco reveló que, a casi dos años de los explosivos ampays que marcaron su vida, decidió hablar sin filtros sobre lo que realmente ocurrió tras cámaras. En una entrevista con Verónica Linares para La Linares, la cantante confesó cómo vivió el día en que apareció llorando en Mande quien mande, el programa de María Pía Copello, donde terminó admitiendo su vínculo con Christian Cueva y pidiendo disculpas públicas a Pamela López.

Pamela Franco se arrepiente de entrevista con María Pía Copello

Lo que en su momento pareció una entrevista cargada de emociones genuinas terminó siendo, según la propia Pamela, algo muy diferente. Contó que ninguna de las palabras que pronunció aquel día había nacido realmente de ella. Y aunque su llanto y su sufrimiento eran auténticos, sus declaraciones no lo eran. Detrás de cámaras —afirmó— existía una guía rígida que debía repetir al pie de la letra.

“Cuando me hicieron la entrevista, a nadie le importó el engaño ni lo que estaba pasando. Todo se centró en lo que había vivido hace cinco años, en lo que había ocurrido con Christian Cueva, cuando yo estaba destrozada por lo que acababa de pasar con Christian Domínguez”, recordó, dejando claro que su propio dolor quedó relegado mientras reabrían una herida del pasado.

La artista también señaló que llegó al set en estado de shock, todavía tratando de asimilar la infidelidad del padre de su hija. Sin embargo, la producción —que pertenecía a la misma cadena donde ella trabajaba como conductora de ‘Consume Perú’— no mostró interés en su fragilidad emocional, sino en manejar el relato a su conveniencia.

Pamela Franco confiesa que la entrevista fue pauteada

Lo más fuerte llegó cuando Pamela reveló que aquella entrevista fue totalmente dirigida. Contó que la convencieron para asistir pese a no querer hacerlo y que le indicaron qué debía decir para “proteger su puesto laboral” y “limpiar la imagen de todos los involucrados”.

“Al final tuve una entrevista que no fui yo, porque estaba mal. Lo único que era verdad era que estaba deshecha por lo que estaba pasando”, confesó. Incluso la declaración donde afirmó que Christian Domínguez era el amor de su vida habría sido parte del guion entregado.

“Terminé diciendo todo lo que me pautearon, terminé diciendo que el amor de mi vida era Christian Domínguez”, reveló. Pamela admitió que actuó por miedo a perder su empleo, ya que debía mantener a su pequeña hija. “¿Por qué lo hice? Porque, aparte de que estaba mal, temía quedarme sin trabajo”.

Pamela recuerda que, pese al impacto del ampay, al día siguiente tuvo que presentarse a su programa con Alejandra Baigorria, ocultando un dolor emocional que nadie atendió y consciente de que cualquier paso en falso podía costarle su lugar en televisión.