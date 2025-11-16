La pareja de Paco Bazán reaparece desde redes tras dejar Lima y lanza un mensaje que alarma a fans, en medio de la fuerte polémica con Melissa Linares.

Susana Alvarado vuelve a generar atención en redes justo cuando Paco Bazán enfrenta nuevas acusaciones de Melissa Linares, madre de su hija menor. La cantante de Corazón Serrano se mantuvo al margen e incluso dejó Lima para evitar la tensión mediática.

Sin embargo, un reciente mensaje que compartió encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes se preguntan si sus palabras tendrían relación directa con la complicada situación del exarquero.

Susana Alvarado aparece con delicada publicación en medio de la polémica de Paco Bazán

A través de Instagram, Susana Alvarado mostró en sus historias uno de los momentos que vivió durante su reciente viaje sin Paco Bazán. La integrante de Corazón Serrano preocupó a sus seguidores al exhibir su pierna, aparentemente afectada por un accidente.

"Si no me pasan cosas no soy yo", señala el corto mensaje de la pareja de Paco Bazán. Con esto, Susana reafirma su fortaleza y continúa manteniéndose al margen de la controversia que rodea a su actual pareja y la madre de su hijo menor.

Recordemos que el vínculo entre la cantante de cumbia y el presentador de TV comenzó hace poco más de un año, luego de diversas entrevistas por el aniversario de la agrupación piurana. Tras el primer intercambio coqueto, ambos iniciaron un romance que mantuvieron en reserva hasta ser vistos juntos por las cámaras de Magaly TV La Firme.

Luego de estas primeras imágenes, Susana y Paco optaron por no esconder más su relación; no obstante, continúan llevando un perfil discreto, motivo por el cual Susana también habría elegido mantenerse alejada de la polémica que involucra a su pareja.

Susana Alvarado se va de viaje dejando a Paco Bazán en medio de conflicto

En las últimas horas, la situación entre Paco Bazán y Melissa Linares, madre de su hija menor, ha vuelto a acaparar la atención pública. Melissa rompió su silencio en televisión, afirmando que el conductor deportivo no estaría asumiendo sus deberes como padre y sorprendiendo al mencionar que aún mantenían una relación.

Mientras tanto, quien reapareció en redes fue la actual pareja de Bazán, Susana Alvarado. Sin mencionar directamente el conflicto, compartió fotos y clips de su viaje a Tarapoto, Laguna Azul, donde se le aprecia en una actitud contemplativa.