Xiomy Kanshiro mencionó que estuvo entre cinco a seis meses ahorrando para comprarle un regalo a Jefferson Farfán.

La actriz cómica y empresaria Xiomy Kanashiro sorprendió al revelar el enorme esfuerzo que hizo para engreír a su pareja, el exfutbolista Jefferson Farfán, por su cumpleaños número 41. En una entrevista para América Hoy, la popular “Chinita” contó que tuvo que ahorrar entre cinco y seis meses para poder adquirir el obsequio que le entregó durante la celebración realizada en Miami.

“Él sabe que ha sido fruto de mi trabajo y esfuerzo, lo hice con mucho amor y cariño”, expresó Xiomy, quien entre risas comentó el sacrificio que significó preparar un detalle tan especial para el conductor del pódcast Enfocados.

Xiomy Kanashiro trabajó medio año para poder darle el regalo a Farfán

La humorista explicó ante las cámaras que su regalo para Farfán fue el resultado de varios meses de disciplina y dedicación. Aunque le demandó tiempo y sacrificio, aseguró que lo hizo encantada porque él “se lo merece”.

“Sí, ahorré desde cinco a seis meses, he estado ahorrando. Pero se lo merece en realidad, él sabe que es mi esfuerzo y el detalle que yo puedo tener con él. Sabe el regalo que le he hecho, espero que le haya gustado”, comentó emocionada.

Xiomy Kanashiro expresa su deseo de casarse con Jefferson Farfán

La actriz también habló de su relación con el exfutbolista y reveló que están viviendo una etapa muy bonita, al punto de no descartar la idea de una futura boda.

“¿Quién sabe?, en algún momento se dará. Mientras la familia esté contenta, las amistades, nuestro círculo cercano esté contento, los terceros sobran. Así que somos muy felices y contentos”, declaró a Trome.

Xiomy resaltó además lo importante que es el apoyo mutuo en su relación: