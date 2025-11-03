Xiomy Kanashiro, pareja de Jefferson Farfán , conmueve al público al recordar la lucha de su hermana menor contra una difícil enfermedad en una emotiva entrevista.

Xiomy Kanashiro, novia de Jefferson Farfán, conmovió al público al revelar un capítulo muy íntimo de su vida familiar durante su reciente aparición en televisión. La modelo y cantante recordó la batalla que enfrentó su hermana menor desde pequeña, cuando fue diagnosticada con una grave enfermedad. El duro proceso que vivió su familia marcó profundamente su historia personal y la impulsó a construir un camino independiente. Hoy, la artista celebra la recuperación de su hermana y destaca el valor del amor y la unión familiar.

Xiomy Kanashiro abre su corazón y recuerda la lucha médica de su hermana menor

En una emotiva entrevista en ‘El Reventonazo de la Chola’, Xiomy Kanashiro compartió uno de los capítulos más difíciles de su vida familiar: la enfermedad que enfrentó su hermana menor, María Fernanda Chávez, cuando apenas era una niña. La artista, visiblemente conmovida, reveló que la pequeña fue diagnosticada con leucemia a los 4 años, un momento que marcó profundamente a toda su familia.

“Yo tengo una hermanita por la cual trabajar, a ella le dio leucemia a los 4 años. El día de hoy lo superó, así que, si hay familias que nos están viendo, motívenlos mucho para que puedan pasar esta enfermedad. No es bonito, y desde ahí chambeo, Cholita”, contó emocionada la popular 'Chinita'.

Durante la charla, Ernesto Pimentel resaltó su disciplina y esfuerzo, consultándole por qué continúa construyendo su propio camino pese a tener una relación con Jefferson Farfán. Xiomy respondió sin dudar: “Yo trabajo porque soy una mujer independiente. Eso es lo que siempre me inculcó mi madre, y aunque tu pareja tenga dinero, siempre es bueno que cada uno tenga sus cosas para apoyarse mutuamente”.

Además, recordó entre lágrimas lo duro que fue ver a su hermana atravesar largas etapas de tratamiento. “No fue una etapa muy bonita, cada vez que hablo de ella me conmuevo bastante. Pero gracias al amor familiar, que creo que más allá de todas las terapias, es lo más importante para salir adelante. Todo lo que hago, lo hago por ella”, expresó.

Hoy, el panorama es muy distinto: la familia celebra que la menor superó la enfermedad y solo asiste a chequeos médicos de rutina. “Hace unos 3 o 4 años nos dijeron que ya no tenía que ir más al hospital, solo por chequeos. Nosotros felices, lo celebramos a morir. Para mí siempre será mi bebé”, añadió Xiomy, destacando que este proceso reforzó su motivación y fortaleza personal.

El tierno mensaje de apoyo de su hermana tras la revelación

Tras la emotiva confesión de Xiomy Kanashiro en televisión, su hermana menor, María Fernanda Chávez, decidió mostrarle su respaldo públicamente y utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras llenas de cariño. En una historia de Instagram, la joven expresó toda su admiración y agradecimiento por la modelo: “Mi mayor orgullo siempre será ella, te amo, Omy. Siempre juntas”, junto a una fotografía donde ambas aparecen abrazadas.