Xiomy Kanashiro, actual pareja de Jefferson Farfán, volvió a estar en el ojo público tras asistir sola a la fiesta de la actriz cómica Milechi. Durante la celebración, la bailarina protagonizó un momento incómodo cuando se negó a bailar huayno, lo que generó todo tipo de comentarios en redes. Sin embargo, Xiomy no se quedó callada y decidió responder con firmeza a quienes la criticaron.

Xiomy Kanashiro se defiende ante críticas por supuestamente no bailar huayno

A través de su cuenta oficial de TikTok, la influencer peruana compartió un video fiel a su estilo para responder a quienes la criticaron por, supuestamente, negarse a bailar huayno. En el clip, Xiomy aparece zapateando y dejó un mensaje claro: "Para los que dicen que no me gusta el huayno. Yo no bailo, yo la vivo", escribió.

Además, publicó otro video donde se la ve sobre el escenario junto a una reconocida cantante folclórica, disfrutando del baile sin inconvenientes. "Mi bella Flor Pileña, un honor estar contigo en el escenario, ¡arriba el Perú!", añadió.

Sus seguidores no tardaron en mostrarle su apoyo con mensajes como: "Te metes los reales pasos, bebé", "Primero lo nuestro hermosa, luego el resto", "Qué lindo baila el huayno, eso es apreciar y expresar la música peruana", y "Nunca pierdas esa humildad".

Xiomy Kanashiro sorprende al vender ropa por TikTok

Semanas atrás, Xiomy Kanashiro realizó una transmisión en vivo por TikTok para vender ropa, algo que suele hacer con frecuencia. Durante el live, un usuario le preguntó por qué trabajaba si su pareja, Jefferson Farfán, “era millonario”. Fiel a su carácter, la empresaria respondió con firmeza: “Dios mío, como si él tuviera que pagar mis cosas. Sorry, rey. Eso viene de casa”. Su contundente respuesta se volvió viral y fue celebrada por miles de usuarios.