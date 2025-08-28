Wapa.pe
ES OFICIAL | Esta es la importante noticia para todos los que esperan el retiro AFP 2025

Xiomy Kanashiro sorprende: confiesa su amor por otro hombre y no es Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro confesó todo lo que sentía, en medio de la liberación de ‘Cri, Cri’, primo de Jefferson Farfán. 

    Christian Martínez Guadalupe, primo del exfutbolista Jefferson Farfán y conocido en el ambiente artístico como ‘Cri Cri’, recuperó su libertad tras pasar once meses bajo prisión preventiva en el penal de San Juan de Lurigancho. Luego de esta disposición del Poder Judicial, Xiomy Kanashiro reapareció en redes sociales con una publicación que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

    Xiomy Kanashiro y la declaración de amor que sorprendió

    A través de Instagram, la presentadora compartió que asistió a un evento especial protagonizado por una de las personas más importantes de su vida: su hermana. Lo que más llamó la atención fue el emotivo mensaje que le dedicó públicamente.

    La pareja de Jefferson Farfán no dudó en expresar la admiración y cariño profundo que siente hacia su familiar, acompañando su publicación con tiernas palabras. “Te amo, siempre juntas”, escribió Xiomy junto a una fotografía en la que aparece grabando la presentación de su hermana.

    ¿Quién es realmente ‘Cri Cri’?

    Cristian Antonio Martínez Guadalupe, conocido popularmente como ‘Cri Cri’, ha sido una figura vinculada tanto a la música como al entorno de Jefferson Farfán. Con alrededor de 40 años, es considerado uno de los familiares más cercanos y queridos por el exfutbolista, quien en varias ocasiones ha demostrado su afecto con gestos públicos y en redes sociales.

    Entre los regalos que Farfán le ha hecho destacan un lujoso automóvil, además de confiar en él para administrar parte de sus negocios. Martínez fue integrante de la orquesta Los de la Caliente, agrupación que pertenece al exfutbolista, y actualmente se desempeña como gerente y manager de la misma, según detalla en su perfil de Instagram.

    Un reportaje de Magaly TV La Firme incluso mostró que Jefferson Farfán financió el viaje de su primo al Mundial de Rusia, reafirmando la estrecha relación fraternal que mantienen.

