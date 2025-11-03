Wapa.pe
¿Se confirma el paro del martes 4 de noviembre? Esto es lo último que dijeron

Korina Rivadeneira se va del Perú sin Mario Hart tras anunciar enfermedad y regresa a Venezuela: "No sé cómo explicar..."

La modelo venezolana abrió su corazón al contar que viaja a Venezuela para sanar, reconectarse con su fe y reencontrarse consigo misma.

    Korina Rivadeneira se va del Perú sin Mario Hart tras anunciar enfermedad y regresa a Venezuela: “No sé cómo explicar...”
    Korina Rivadeneira se va del Perú sin Mario Hart | Composición Wapa | Instagram
    Korina Rivadeneira se va del Perú sin Mario Hart tras anunciar enfermedad y regresa a Venezuela: “No sé cómo explicar...”

    Korina Rivadeneira ha conmovido a sus seguidores al anunciar su partida del Perú rumbo a Venezuela, su tierra natal. La exchica reality reveló que atraviesa una etapa de profunda reflexión y búsqueda interior tras ser diagnosticada con alopecia ocasionada por el estrés. En redes sociales, la esposa de Mario Hart confesó que esta condición afectó su salud emocional y la llevó a replantear sus prioridades.

    Con un mensaje lleno de fe y vulnerabilidad, la modelo compartió que este viaje representa un proceso de sanación, reconexión con su esencia y un paso necesario para recuperar su bienestar integral.

    LEER MÁS: Cuto Guadalupe presenta con orgullo a su hija Ariana y desata gran revuelo en redes: “Te amo”

    Korina Rivadeneira abandona el Perú sin Mario Hart 

    Sin previo aviso, la venezolana sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram una serie de historias que confirmaron su partida. En una de ellas, dejó un mensaje cargado de emociones: “No es un sentimiento, son millones. No sé cómo explicar lo que siento. De la mano de Dios en todo momento”, escribió junto a una imagen donde se le veía con una expresión melancólica.

    Minutos después, publicó un video en el que aparecía una de las esculturas más emblemáticas del Proyecto Viarte, en Caracas, confirmando así que su destino era la capital venezolana. De inmediato, sus seguidores reaccionaron con mensajes llenos de cariño y apoyo, deseándole fortaleza y una pronta recuperación.

    TAMBIÉN LEER: Ana Siucho reaparece con fuerte mensaje tras 'ampay' de Edison Flores: "Solo tienes una oportunidad de criar a tus hijos"

    Korina Rivadeneira revive duros recuerdos y busca sanar

    No es la primera vez que Korina Rivadeneira atraviesa situaciones difíciles durante su estancia en el Perú. Años atrás, la exintegrante de “Esto es Guerra” protagonizó un mediático conflicto con Migraciones, al borde de ser deportada por supuestas irregularidades en sus documentos. En ese momento, relató lo injusto que fue el proceso y cómo se sintió atacada públicamente.

    Me querían sacar, me querían deportar porque cuando saqué mi documentación la dirección que figuraba no era la que vivía actualmente. Me querían sacar por esa estupidez, pero son reglas y formas de Migraciones. Ese año tenía que actualizar mis datos y no lo había hecho. Como sea me querían sacar y empezaron a decir en televisión nacional, Magaly, que era una estafadora (...) A mí no me gustó eso y dije: ‘no aguanto más esta situación, me tengo que ir’”, recordó la actriz sobre uno de los momentos más duros de su vida.

    Ahora, años después, Korina vuelve a partir, aunque por razones distintas: esta vez busca sanar una crisis emocional y de salud, reencontrándose con sus raíces y consigo misma.

    SOBRE EL AUTOR:
    Korina Rivadeneira se va del Perú sin Mario Hart tras anunciar enfermedad y regresa a Venezuela: “No sé cómo explicar...”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    ;