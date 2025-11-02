Wapa.pe
Cuto Guadalupe le dedicó un emotivo mensaje a su hija por su cumpleaños; sus fotos, sin embargo, generaron un gran revuelo en redes.

    Cuto Guadalupe presenta con orgullo a su hija Ariana. | Composición Wapa | Instagram
    Cuto Guadalupe decidió dejar de lado la reciente participación de ‘Cri Cri’ en El Valor de la Verdad y optó por sus redes sociales para presentar oficialmente a su hija, Ariana Candela. En la publicación, el tío de Jefferson Farfán la felicitó por su cumpleaños número 19, generando mensajes de cariño y admiración.

    No obstante, lo que acaparó todas las miradas fueron las fotografías compartidas, que rápidamente se volvieron tema de conversación entre sus seguidores.

    Cuto Guadalupe presentó públicamente a su hija Ariana

    El exfutbolista de la selección peruana volvió a aparecer en su Instagram compartiendo varias fotos junto a su hija Ariana, producto de su relación con su exesposa Giselle Zapata, para dedicarle un mensaje de felicitación por su cumpleaños.

    En las imágenes se muestran diversos momentos vividos entre padre e hija, que incluyen desde viajes y salidas familiares hasta entrañables recuerdos de la infancia de Ariana.

    Feliz cumpleaños Ariana Candela, mi hija querida. Te amo. Que Dios te bendiga siempre”, escribió el exjugador en la publicación.

    Reacciones de los usuarios tras las fotos de Cuto Guadalupe y su hija

    Tras la publicación, los seguidores rápidamente comentaron lo mucho que ha crecido la hija de Cuto Guadalupe, resaltando que ya se ha convertido en toda una mujer adulta.

    “Qué guapa es, Cutito”, “Bien ahí, suegro”, “Igualita a ti, Luis”, “Felicidades a la sobrina”, “Bendiciones, Cuto”, “Felicidades”, son algunos de los mensajes de los usuarios. Sin embargo, también hubo seguidores que se centraron en el mensaje de Cuto hacia su hija, comentando sobre un gesto entre padre e hija que algunos interpretan como cariño, pero otros consideran inapropiado, recibiendo apoyo de ciertos usuarios con opiniones similares.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

