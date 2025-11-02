Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Maju Mantilla vivió terrible momento por culpa de sacerdote en pleno velorio de su madre

¿Volvieron? Melissa Klug y Jesús Barco sorprenden con inesperado acercamiento tras ruptura por ampay

A solo dos semanas de su separación por el ampay en Huánuco, Melissa Klug y Jesús Barco dejaron en shock a todos con un sorpresivo acercamiento en redes.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Volvieron? Melissa Klug y Jesús Barco sorprenden con inesperado acercamiento tras ruptura por ampay
    Melissa Klug y Jesús Barco | Composición Wapa | Instagram
    ¿Volvieron? Melissa Klug y Jesús Barco sorprenden con inesperado acercamiento tras ruptura por ampay

    Melissa Klug y Jesús Barco pusieron fin a su relación de cinco años tras el polémico ampay difundido por Magaly Medina, donde el futbolista fue visto junto a sus compañeros de Alianza Universidad y varias mujeres en bikini dentro de un ‘búnker’.

    La empresaria calificó el hecho como una falta de respeto y lamentó que su pareja haya estado allí. Sin embargo, dos semanas después, una inesperada publicación en redes podría dar un giro a la historia.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Ana Siucho reaparece con fuerte mensaje tras 'ampay' de Edison Flores: "Solo tienes una oportunidad de criar a tus hijos"

    Melissa Klug y Jesús Barco sorprenden con inesperada interacción en post

    Melissa Klug confirmó su separación de Jesús Barco hace dos semanas, tras el ampay difundido por Magaly Medina, al que ella pareció adelantarse al publicar un comunicado un día antes, aunque luego lo eliminó.

    La madre de Samahara Lobatón oficializó el fin de su relación después de las imágenes, pero no cerró la puerta a una reconciliación, ya que el futbolista aún no regresaba a Lima para conversar. Incluso, la madre del deportista insinuó que ambos podrían retomar su vínculo.

    wapa.pe

    Dos semanas más tarde, el jugador apareció junto a la hija que comparte con ‘La Chalaca’, evidenciando su regreso a Lima tras dejar Huánuco. Este viernes 31 de octubre, ambos sorprendieron con un acercamiento en redes sociales motivado por su pequeña, quien se disfrazó de Minnie Mouse por Halloween.

    Cada uno publicó fotos y videos de la niña en su cuarto de juegos, lo que sugeriría que Barco la visitó y ambos padres compartieron el momento juntos.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Mark Vito asegura que 'tendrá gemelos' con su pareja, pero ella lo expone: "No me cumple, ya hemos probado…"

    No obstante, un detalle no pasó desapercibido: el gesto de Melissa hacia el padre de su hija, a quien le dio un ‘me encanta’ en su publicación.

    Este gesto generó numerosos comentarios en redes, despertando rumores de reconciliación. Cabe recordar que ‘La Chalaca’ cortó toda relación con Jefferson Farfán tras su separación, evitando incluso el contacto por sus hijos, por lo que se creía que haría lo mismo con Barco y solo permitiría visitas cuando ella no estuviera presente.

    Por otro lado, la reacción de Melissa deja ver una inesperada cercanía con el futbolista, aunque él mantuvo distancia al no interactuar con la foto que ella publicó de su hija. ¿Será que esta vez hay perdón en el aire?

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Volvieron? Melissa Klug y Jesús Barco sorprenden con inesperado acercamiento tras ruptura por ampay
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Novio de Sheyla Rojas ningunea TV peruana al saber cuánto ofrecen para que deje México: "Es para tu shampoo"

    Anahí de Cárdenas puso pausa a su tratamiento preventivo contra el cáncer y hoy confiesa que vive preocupante momento

    Esposo de Verónica Linares cuestiona el impensado vínculo que tiene con Federico Salazar: “Ustedes tienen una relación...”

    Ana Siucho reaparece con fuerte mensaje tras 'ampay' de Edison Flores: "Solo tienes una oportunidad de criar a tus hijos"

    Natalia Segura pasa por delicada operación de seis horas y asombra con su apariencia

    Lo más vistos en Farándula

    Karla Tarazona sorprende al aparecer con su ‘nueva pareja’ y pide perdón a Christian Domínguez: "Me tocaba"

    Janet despotrica contra Gustavo Salcedo tras revelar infidelidades de Maju mientras su madre luchaba contra el cáncer

    María Pía Copello 'se quiebra' al exponer duro pedido de su hijo: "Se va a ir pronto de la casa, no le intereso para nada"

    Natalia Otero hace fuerte acusación contra Yidda Eslava por realizar 11 denuncias contra Julián Zucchi

    Zully devastada al ver cómo la maquillaron para Halloween: se lo quitó EN VIVO y mostró cómo salvó su disfraz

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    CAYENA35

    50, 100,200 y 300 Bocaditos Dulces y Salados

    PRECIO

    S/ 69.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;