A solo dos semanas de su separación por el ampay en Huánuco, Melissa Klug y Jesús Barco dejaron en shock a todos con un sorpresivo acercamiento en redes.

Melissa Klug y Jesús Barco pusieron fin a su relación de cinco años tras el polémico ampay difundido por Magaly Medina, donde el futbolista fue visto junto a sus compañeros de Alianza Universidad y varias mujeres en bikini dentro de un ‘búnker’.

La empresaria calificó el hecho como una falta de respeto y lamentó que su pareja haya estado allí. Sin embargo, dos semanas después, una inesperada publicación en redes podría dar un giro a la historia.

Melissa Klug y Jesús Barco sorprenden con inesperada interacción en post

Melissa Klug confirmó su separación de Jesús Barco hace dos semanas, tras el ampay difundido por Magaly Medina, al que ella pareció adelantarse al publicar un comunicado un día antes, aunque luego lo eliminó.

La madre de Samahara Lobatón oficializó el fin de su relación después de las imágenes, pero no cerró la puerta a una reconciliación, ya que el futbolista aún no regresaba a Lima para conversar. Incluso, la madre del deportista insinuó que ambos podrían retomar su vínculo.

Dos semanas más tarde, el jugador apareció junto a la hija que comparte con ‘La Chalaca’, evidenciando su regreso a Lima tras dejar Huánuco. Este viernes 31 de octubre, ambos sorprendieron con un acercamiento en redes sociales motivado por su pequeña, quien se disfrazó de Minnie Mouse por Halloween.

Cada uno publicó fotos y videos de la niña en su cuarto de juegos, lo que sugeriría que Barco la visitó y ambos padres compartieron el momento juntos.

No obstante, un detalle no pasó desapercibido: el gesto de Melissa hacia el padre de su hija, a quien le dio un ‘me encanta’ en su publicación.

Este gesto generó numerosos comentarios en redes, despertando rumores de reconciliación. Cabe recordar que ‘La Chalaca’ cortó toda relación con Jefferson Farfán tras su separación, evitando incluso el contacto por sus hijos, por lo que se creía que haría lo mismo con Barco y solo permitiría visitas cuando ella no estuviera presente.