El futbolista Jesús Barco vuelve a ser protagonista en el mundo del espectáculo tras su mediática separación de Melissa Klug, luego de que se difundieran imágenes en las que se le veía disfrutando con varias mujeres. En medio de la controversia, el jugador sorprendió al reaparecer en redes sociales y compartir un emotivo reencuentro con su hija, aunque también preocupó a sus seguidores con una inesperada revelación sobre su estado de salud.

¿Qué ocurrió con la hija de Jesús Barco y Melissa Klug?

Después de mantenerse alejado del foco público y de las canchas, el exfutbolista de Universitario regresó a Lima y utilizó su cuenta de Instagram para mostrar el tierno momento que vivió junto a su pequeña. No obstante, en su publicación también dio a conocer que la niña se encuentra enferma, lo que alarmó a sus fanáticos.

“Mi gordita enferma”, escribió Barco en una historia de la red social, acompañando el mensaje con una fotografía en la que aparece junto a su hija.

Hasta el momento, el jugador del Alianza Universidad de Huánuco no ha ofrecido declaraciones sobre su ruptura con la empresaria chalaca. Sin embargo, su madre sí se animó a pronunciarse y confesó que aún mantiene la esperanza de que ambos logren una reconciliación.

La historia de amor entre Melissa Klug y Jesús Barco

La relación entre Melissa Klug y Jesús Barco comenzó en el año 2020, cuando ambos se conocieron en plena pandemia. En ese entonces, Barco tenía 23 años y defendía la camiseta de Universitario de Deportes. Según contó la propia Klug, al inicio solo los unía una amistad, pero con el tiempo la conexión se volvió más fuerte.