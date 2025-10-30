Wapa.pe
Maju Mantilla vivió terrible momento por culpa de sacerdote en pleno velorio de su madre

Jesús Barco se reencuentra con su hija y comparte triste noticia sobre la bebé tras alejarse de Melissa Klug

Jesús Barco reveló en sus redes el especial reencuentro que tuvo con su hija tras la controversia del ampay y la ruptura con Melissa Klug. 

    Jesús Barco se reencuentra con su hija y comparte triste noticia sobre la bebé tras alejarse de Melissa Klug
    Jesús Barco se reencuentra con su hija y comparte TRISTE noticia sobre la bebé tras alejarse de Melissa | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook
    Jesús Barco se reencuentra con su hija y comparte triste noticia sobre la bebé tras alejarse de Melissa Klug

    El futbolista Jesús Barco vuelve a ser protagonista en el mundo del espectáculo tras su mediática separación de Melissa Klug, luego de que se difundieran imágenes en las que se le veía disfrutando con varias mujeres. En medio de la controversia, el jugador sorprendió al reaparecer en redes sociales y compartir un emotivo reencuentro con su hija, aunque también preocupó a sus seguidores con una inesperada revelación sobre su estado de salud.

    ¿Qué ocurrió con la hija de Jesús Barco y Melissa Klug?

    Después de mantenerse alejado del foco público y de las canchas, el exfutbolista de Universitario regresó a Lima y utilizó su cuenta de Instagram para mostrar el tierno momento que vivió junto a su pequeña. No obstante, en su publicación también dio a conocer que la niña se encuentra enferma, lo que alarmó a sus fanáticos.

    “Mi gordita enferma”, escribió Barco en una historia de la red social, acompañando el mensaje con una fotografía en la que aparece junto a su hija.

    Hasta el momento, el jugador del Alianza Universidad de Huánuco no ha ofrecido declaraciones sobre su ruptura con la empresaria chalaca. Sin embargo, su madre sí se animó a pronunciarse y confesó que aún mantiene la esperanza de que ambos logren una reconciliación.

    La historia de amor entre Melissa Klug y Jesús Barco

    La relación entre Melissa Klug y Jesús Barco comenzó en el año 2020, cuando ambos se conocieron en plena pandemia. En ese entonces, Barco tenía 23 años y defendía la camiseta de Universitario de Deportes. Según contó la propia Klug, al inicio solo los unía una amistad, pero con el tiempo la conexión se volvió más fuerte.

    Poco después, la pareja decidió hacer pública su relación con tiernas fotografías y mensajes románticos en redes sociales, lo que hizo pensar a muchos que su vínculo era sólido y con miras a un futuro juntos. Sin embargo, las recientes controversias parecen haber puesto punto final a esa historia.

    Jesús Barco se reencuentra con su hija y comparte triste noticia sobre la bebé tras alejarse de Melissa Klug
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

