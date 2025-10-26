Wapa.pe
BCP revela la condición clave que provocaría el cierre de tu cuenta Yape tras nueva actualización

Jesús Barco lanza impactante mensaje tras la denuncia de Melissa Klug y sus hijas en plena separación

Jesús Barco reapareció en redes con un mensaje inesperado tras la denuncia de Melissa Klug y sus tres hijas mayores.

    Jesús Barco lanza impactante mensaje tras la denuncia de Melissa Klug y sus hijas en plena separación
    Jesús Barco | Composición Wapa | Instagram
    Jesús Barco lanza impactante mensaje tras la denuncia de Melissa Klug y sus hijas en plena separación

    A pocos días de confirmar su separación definitiva tras más de cuatro años juntos, Melissa Klug y Jesús Barco vuelven a estar en el ojo público. La empresaria y sus hijas, Gianella Marquina, Samahara y Melissa Lobatón, denunciaron en redes sociales haber sido víctimas de un robo, hecho que generó gran preocupación entre sus seguidores.

    En medio de esta tensa situación familiar, el futbolista y exprometido de la ‘Blanca de Chucuito’ reapareció con un contundente e inesperado mensaje.

    wapa.pe

    Jesús Barco comparte sentido mensaje tras la denuncia de Melissa Klug

    Durante los últimos días, el futbolista ha acaparado la atención mediática luego de que Melissa Klug confirmara el fin de su compromiso. En medio de este difícil momento personal, el deportista ha publicado diversos mensajes reflexivos en sus redes sociales, dejando entrever que la separación le habría afectado más de lo que muchos imaginaban.

    En su más reciente historia de Instagram, Jesús Barco compartió un mensaje en el que sugiere que su ruptura sería parte de los planes que Dios tiene para él y no tendría relación con el reciente ampay que protagonizó junto a varias mujeres.

    Los planes de Dios siempre van a obrar para bien, aunque los procesos sean difíciles”, se puede leer en la publicación del jugador del Club Alianza Universidad de Huánuco.

    wapa.pe

    El motivo de la ruptura entre Melissa Klug y Jesús Barco, según ella

    Melissa Klug afirmó que la separación con Jesús Barco es definitiva por ahora y que la infidelidad no fue el único motivo. Según explicó, la falta de respeto y la actitud del futbolista habrían sido factores decisivos. “Yo sé que esos jugadores siempre están rodeados de mujeres, lo he visto cuando estuve allá. El simple hecho de que él haya estado presente ya es una falta de respeto; qué más habrá hecho, no lo sé”, declaró con firmeza.

    Asimismo, la empresaria recalcó que su prioridad actual es sanar emocionalmente antes de tomar cualquier decisión sobre su vida sentimental. “Por ahora estoy concentrada en recuperarme; luego sabré qué decisión tomar”, sostuvo con seguridad.

