BCP revela la condición clave que provocaría el cierre de tu cuenta Yape tras nueva actualización

Melissa Klug y sus hijas lanzan fuerte denuncia tras viaje de Xiomy Kanashiro con hijo mayor de Jefferson Farfán

Tras el anuncio del viaje de Jefferson Farfán con Xiomy Kanashiro y el hijo mayor de ‘La Foquita’, Melissa Klug y sus tres hijas realizaron fuerte denuncia. 

    Mientras Jefferson Farfán disfrutaba de un viaje junto a su hijo mayor, Adriano, y Xiomy Kanashiro, la empresaria Melissa Klug y sus tres hijas encendieron las alarmas al denunciar públicamente un robo ocurrido en su entorno familiar. A través de mensajes difundidos en redes sociales, las Klug narraron lo sucedido y anunciaron que están ofreciendo una recompensa a quien aporte información que permita recuperar lo sustraído.

    Melissa Klug y sus hijas denuncian robo tras viaje de Jefferson Farfán

    En medio de su separación de Jesús Barco y de la atención mediática que generó el viaje de Jefferson Farfán junto a su hijo y Xiomy Kanashiro, La Chalaca reapareció en redes sociales mostrando su preocupación por un incidente que afectó a su familia.

    Según reveló, su sobrino Fabiano Klug fue víctima de un robo en una discoteca de Barranco, donde perdió su billetera con todos sus documentos personales. Ante la situación, Melissa y sus hijas Gianella Marquina, Samahara y Melissa Lobatón utilizaron sus redes sociales para difundir el caso y pedir apoyo a sus seguidores.

    PUEDES LEER: Jefferson Farfán revela fotografías donde luce anillo de compromiso junto a Xiomy Kanashiro

    “En la billetera estaba su residencia, lo único que realmente necesita es que se lo devuelvan”, escribieron en sus historias, destacando que lo más importante son los documentos. Asimismo, anunciaron que ofrecen una recompensa a quien logre devolver la billetera o proporcione información útil:

    “Se ofrece recompensa a quien la entregue. Si la encontraron o tienen información, por favor llamar o escribir al 977 835 530. Mil gracias por compartir y ayudar”, se lee en los comunicados publicados por las Klug en Instagram bajo el título de urgente.

    Madre de Jesús Barco se pronuncia tras ruptura con Melissa Klug

    Por otro lado, Gloria Bozzeta, madre de Jesús Barco, rompió su silencio luego de que Melissa Klug confirmara su separación del futbolista tras el ampay en Huánuco, donde fue captado con varias mujeres y compañeros del club Alianza Universidad.

    Lejos de condenar las imágenes, Bozzeta restó importancia al escándalo y responsabilizó a la prensa por la difusión del caso. Además, aseguró que su hijo planea regresar a Lima para intentar reconciliarse con la madre de su hija.

    “Es un tema de mi hijo con ella, ya en su momento lo arreglarán (...) Bueno, como te digo, es un tema de ellos que a mí no me compete hablar. La guapa con mi hijo en algún momento lo arreglarán cuando mi hijo venga”, declaró la madre del deportista.

