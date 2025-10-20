Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro celebran su amor con románticas fotos, pero el padre de ella lanza una advertencia viral.

Padre de Xiomy Kanashiro no dudó en enviar un mensaje a Jefferson Farfán. | Composición Wapa.

El romance entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro volvió a acaparar titulares luego de que la pareja publicara una serie de fotografías celebrando sus ocho meses de relación. Las imágenes, compartidas en Instagram, mostraron a ambos luciendo anillos similares, lo que desató una ola de comentarios sobre un posible compromiso o boda cercana.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el contenido romántico, sino la reacción del padre de Xiomy, Christian Kanashiro, quien dejó un comentario que se volvió tendencia en cuestión de horas.

“Cuida siempre de mi princesa”, escribió el empresario en la publicación de su hija, generando una mezcla de ternura y advertencia entre los seguidores. Farfán respondió de inmediato con un escueto, pero contundente: “¡Siempre!”.

El intercambio entre ambos fue interpretado como una señal de respeto, pero también como un recordatorio público de que el exfutbolista tiene a la familia de su pareja muy atenta a la relación.

El mensaje de Christian Kanashiro que encendió las redes

El comentario del padre de Xiomy no pasó desapercibido. En pocas horas, miles de usuarios replicaron la frase, destacando la forma en que expresó su cariño y protección hacia su hija. Aunque ni Jefferson ni Xiomy confirmaron un compromiso, las fotos y los gestos románticos alimentaron aún más los rumores de una relación sólida y en crecimiento.

“Sabemos de la reputación que él tiene. Como padre, cualquiera se preocupa. Solo quiero lo mejor para mi hija”, había dicho anteriormente Don Christian en una entrevista, reafirmando su postura vigilante frente a la relación.

El empresario ya había dejado claro que, aunque confía en el exjugador de la selección peruana, no baja la guardia cuando se trata de la felicidad de Xiomy.

Una historia que sigue dando de qué hablar

Las postales románticas de la pareja alcanzaron miles de “me gusta” en pocas horas y se llenaron de mensajes de apoyo. Mientras tanto, el comentario del padre de Xiomy fue visto por muchos como una advertencia elegante hacia la “Foquita”, quien en los últimos meses ha mantenido un perfil bajo y alejado de los escándalos.