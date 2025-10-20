Anahí de Cárdenas quiere embarazarse por segunda vez y habla de su vida después del cáncer: “Sería hermoso”

Tras vencer el cáncer, Anahí de Cárdenas celebra su renacer como madre y artista. La actriz reveló que la maternidad me cambió la vida por completo.

Después de años de lucha contra el cáncer de mama, Anahí de Cárdenas vive una de las etapas más luminosas de su vida. La actriz y cantante peruana, recordada por su fortaleza y optimismo, disfruta plenamente de su nueva faceta como madre y de su regreso triunfal a los escenarios con el musical “Reinas de corazones 90s”.

“Estoy recién descubriéndolo. Mi bebito tiene tres meses y medio, estoy aprovechando todos los momentos que puedo con él y aprendiendo un montón de cosas”, contó emocionada en entrevista con Trome.

La artista de 41 años relató que cada día con su pequeño es un aprendizaje constante y que la maternidad ha transformado por completo su manera de ver la vida.

“La maternidad me ha dado una nueva perspectiva de la vida”, aseguró, convencida de que hoy vive desde el presente, sin etiquetas ni presiones. “Me gustaría tener un segundo hijo”, confiesa con ilusión

Aunque en el pasado llegó a pensar que ser madre sería imposible por las secuelas del cáncer, Anahí se ha convertido en un símbolo de esperanza. Ahora, no solo disfruta de su rol como mamá, sino que también sueña con ampliar la familia.

“Me gustaría tener un segundo hijo”, confesó con ternura, revelando además que le encantaría tener una niña. “Sería hermoso”, añadió, sonriendo mientras hablaba de su esposo Elías Maya, su mayor apoyo durante todo el proceso.

Elías Maya, su pilar incondicional: “Si no hubiese sido por él, olvídate”

La actriz no duda en reconocer el papel fundamental que su pareja ha tenido en su recuperación y en su nueva etapa como madre. Durante los momentos más duros de su tratamiento, Elías fue su mayor sostén emocional.

“Si no hubiese sido por él, olvídate, no lo logramos. Eso es lo que hace una pareja, estar ahí. No solo para los momentos bonitos, en los otros se ve la calidad de persona que tienes al lado”, expresó con gratitud.

Anahí destacó que su esposo no solo la acompaña emocionalmente, sino que también comparte las tareas del hogar y la crianza de su hijo. “Él lo cambia, lo baña, le da de comer”, comentó orgullosa.

Un regreso a los escenarios con más fuerza que nunca

Lejos de retirarse de la actuación, Anahí de Cárdenas ha retomado su carrera con más pasión y autenticidad. Su regreso al teatro musical simboliza su resiliencia y amor por la vida.