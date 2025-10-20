Anahí de Cárdenas , quien también luchó contra el cáncer, reaccionó con un mensaje desgarrador al enterarse que Natalia Salas lo enfrenta otra vez.

Natalia Salas conmovió a sus seguidores este domingo 19 de octubre al revelar que el cáncer volvió a su vida, esta vez en forma de metástasis en la columna vertebral. A través de Instagram, la actriz compartió la dolorosa noticia con honestidad, mostrando temor por la delicada zona afectada, pero también una actitud optimista. Amigos, familiares y colegas no tardaron en enviarle mensajes de apoyo, destacando su fortaleza. La recordada “Andrea” de Al fondo hay sitio, quien superó el cáncer de mama en 2022, enfrenta ahora este nuevo desafío con esperanza y resiliencia.

Anahí de Cárdenas envía conmovedor mensaje a Natalia Salas

Entre los mensajes que recibió Natalia Salas, destacó el de Anahí de Cárdenas, quien también enfrentó y venció el cáncer de mama en 2020. La actriz no dudó en demostrar su cercanía y apoyo al enterarse de la triste noticia.

"Te amo, poderosa. Estarás siempre bien, siempre sana, decretando", escribió Anahí en redes, acompañando sus palabras con un corazón rojo. Con este mensaje, reafirmó su admiración por la valentía de su colega y amiga.

Sabiendo lo que implica esta batalla, sus palabras cobraron un significado profundo. Anahí ha compartido públicamente lo difícil que fue su proceso de recuperación y la importancia del apoyo emocional durante el tratamiento. La unión entre ambas actrices refleja una sororidad que trasciende las pantallas, mostrando el poder del acompañamiento y la empatía entre mujeres que han vivido experiencias similares.

Novio de Natalia Salas le promete apoyo incondicional tras revelar que el cáncer volvió

Otra de las reacciones que emocionó a los seguidores fue la de Sergio Coloma, esposo de Natalia Salas, quien le dedicó un mensaje lleno de amor y apoyo. El músico, que estuvo a su lado durante su primera batalla contra el cáncer, reiteró su acompañamiento incondicional.

"Eres increíble, tu fuerza, entereza y determinación son admirables. Siempre juntos y de la mano ante todo", comentó en la publicación de su esposa, dejando claro que estará a su lado en este nuevo proceso.

El mensaje de Coloma fue muy celebrado por los fans de la actriz, quienes resaltaron la relevancia del respaldo familiar y emocional frente a una enfermedad tan compleja. Mientras tanto, las redes sociales se llenaron de muestras de cariño y esperanza para Natalia, que enfrenta este nuevo desafío con la misma determinación que mostró en su primera lucha.