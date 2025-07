Pasado unos días, la actriz compartió en su cuenta de Instagram que experimentó un fuerte dolor, incluso hasta más fuerte que el que sintió cuando le extirparon un seno durante su tratamiento contra el cáncer. “Cada vez que toso siento que me descoso. Es un suplicio”, contó días atrás.

Asimismo, Anahí de Cárdenas reapareció hace poco e hizo una emotiva revelación que resume el duro proceso que ha pasado en estas últimas semanas luego de convertirse en madre a los 42 años. “Mi parto no fue fácil. De hecho, no fue como yo lo esperaba. Pero así es la vida, y estoy ok con eso”, escribió en una publicación en redes sociales en la que adjuntó una serie de imágenes en las que aparece su bebé.