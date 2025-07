En una entrevista con La República, Lesly fue clara: “No todos tenemos el mismo organismo, lamentablemente yo sufro de bronquios, yo no me puedo exponer. Mi hermana falleció de bronquios. Bueno, hay personas que lo toleran. En mi caso, no tolero esos climas” . La cantante destacó que su situación médica le impide estar en temperaturas tan bajas sin riesgo, razón por la cual optó por protegerse adecuadamente.

Asimismo, Lesly pidió comprensión hacia el grupo, relatando que cantar en temperaturas de -5°C durante la madrugada no fue nada fácil. Mencionó que incluso tuvieron el apoyo de bomberos con oxígeno debido a la falta de aire causada por la altura. “ No se puede bailar por la altura porque te agitas y a uno le falta la respiración” , comentó, enfatizando las dificultades que enfrentaron durante el show.

A pesar de reconocer que como artistas deben cumplir con el espectáculo, resaltó que no son de “fierro” y que hay límites humanos frente a climas tan extremos. “No considero que sea una falta de respeto, es como que al público del sur lo llevas al norte y se desmayen por tanto calor. Nadie es de fierro aquí, uno trata de dar lo mejor en el escenario, pero a veces no se puede por el tema de los climas”, añadió.

Finalmente, Lesly respondió con respeto a las críticas de Magaly Medina: “Ese es su trabajo, yo respeto mucho su punto de vista”. No obstante, hizo un llamado a la empatía, explicando que lleva 15 años enfrentando constantes cambios de clima entre conciertos y eso ha perjudicado su salud: “Lamentablemente, yo también corro con esa mala suerte y no me puedo exponer mucho (...) de una u otra manera también me ha afectado mucho todo este tiempo, pero ahí tratamos de darle”, concluyó con sinceridad.