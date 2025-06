"Hola, soy Emile Maya de Cárdenas y nací ayer 26 de junio del 2025. Mi mamá y mi papá se van a tomar unos días engriéndome y dándome toda la atención del mundo mientras mi mami se recupera porque me hice la (defecó) en su panza y tuvieron que hacerle una cesárea de urgencia " , se lee en un comienzo de la publicación..

"Pero está bien mi mamá, solo un poco adolorida. Les daremos más updates mientras vayan pasando los días, pero nací con 2.990kg y 49cm soy un comelón y un cagoncito que no le gusta ser cambiado y lloro cuando me cambian el pañal. Me gusta ser envuelto como taquito y duermo muy rico. Chau tías y tíos los quiero", agrega el texto del post.