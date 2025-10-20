Hija de Melissa Klug SORPRENDIÓ con contundentes mensajes tras ‘ruptura’ de Jesús Barco: “Por tu culpa…”

Luego que Melissa Klug compartiera un comunicado donde anunció su separación con Jesús Barco, y luego borrara, Gianella Marquina, su hija mayor, sorprendió al compartir una serie de mensajes. ¿Indirecta?

Gianella Marquina dejó en SHOCK con mensajes potentes tras conocer de la 'separación' de su mamá y Jesús Barco. | Composición Wapa.

Melissa Klug dejó a más de uno con la boca abierta tras publicar sobre su separación de Jesús Barco. La ‘Blanca de Chucuito’ compartió un comunicado en su Instagram, donde indicó que prefería priorizar su bienestar emocional. Aunque no duró mucho la historia porque a los minutos lo borró, su situación sentimental es incierta y su hija mayor, Gianella Marquina, no dudó en expresar su opinión con un contundente mensaje en sus redes sociales. ¿Indirectas?

Hija Mayor de Melissa Klug sorprendió con mensajes

Si bien, Melissa Klug ya está planeando llegar a altar con el futbolista, captó la atención con este inesperado comunicado, donde anunció que ya no es pareja de Jesús Barco.

‘La Chalaca’ dejó en claro que no permitirá que nadie interfiera con su estabilidad emocional, asegurando que su decisión fue una muestra de amor propio. Sin embargo, minutos después, sorprendió al eliminar la publicación, lo que desató especulaciones sobre un posible arrepentimiento.

Por ahora, ninguno de los dos ha emitido declaraciones al respecto. Mientras Melissa Klug continúa enfocada en sus actividades como influencer, Jesús Barco sigue dedicado a su carrera futbolística. No obstante, quien acaparó la atención fue Gianella Marquina, hija mayor de la empresaria, al compartir un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta.

En su publicación, la joven abogada reflexionó sobre la responsabilidad de los padres en la crianza de sus hijos y cuestionó duramente a quienes, según ella, “no enseñan valores ni miden las consecuencias que eso puede tener en los demás”.

"Educa a tu hijo para que nunca sea motivo por el cual unos padres se mueren de tristeza al ver cómo su niño se va apagando por culpa de la conducta del tuyo", "Educa a tu hijo para que ningún compañero tenga miedo de ir al colegio por su culpa", fueron los fuertes mensajes.