Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua para este lunes 1 de septiembre: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en Lima

Jefferson Farfán acompaña y celebra triunfo de su hijo en partido tras 'suplica' de Melissa Klug: "Mi galáctico"

Jefferson Farfán cumplió el pedido de Melissa Klug y alentó a su hijo menor este 31 de agosto, destacando su talento en redes tras el partido.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Jefferson Farfán acompaña y celebra triunfo de su hijo en partido tras 'suplica' de Melissa Klug: "Mi galáctico"
    Jefferson Farfán e hijos | Composición Wapa | Instagram
    Jefferson Farfán acompaña y celebra triunfo de su hijo en partido tras 'suplica' de Melissa Klug: "Mi galáctico"

    El domingo 31 de agosto, Jefferson Farfán celebró con orgullo el triunfo de su hijo menor, fruto de su relación con Melissa Klug, en la liga menor de Alianza Lima. La ‘Foquita’ no solo asistió al encuentro, sino que también compartió en redes su emoción, llamando al pequeño “mi chocolatero mayor”. Este gesto llega poco después de que Klug pidiera públicamente en Magaly TV, la firme que Farfán motive más a su hijo, ya que el fútbol representa su gran pasión.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Milena Zárate admite que mintió a la exesposa de Jonathan Maicelo sobre rumores de romance: “Yo le dije que no había nada”

    Jefferson Farfán orgulloso por victoria de su hijo en partido de fútbol

    El hijo menor de Jefferson Farfán y Melissa Klug disputó un encuentro con la liga menor de Alianza Lima, donde logró una valiosa victoria. El exdelantero estuvo presente para apoyar a su hijo y, tras el triunfo, compartieron una tarde especial en familia.

    En sus historias de Instagram, la ‘Foquita’ expresó su orgullo con un tierno mensaje: “Qué calorcito. Con mi galáctico aquí, relajado, después de su partido que ganó hoy día, mi hijito, el Jeremy, mi lateral, mi chocolatero mayor”. También publicó fotos con él, diciéndole “Bien ganado”.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Expareja de Paul Michael aparece y lanza fuerte dardo contra Pamela López tras indirectas: "Ponte a estudiar"

    Melissa Klug pidipo a Jefferson Farfán apoyar a su hijo

    Días antes de este gesto, Melissa Klug manifestó en televisión nacional su preocupación. En declaraciones a Magaly TV, la firme, señaló que, aunque Jefferson Farfán ha acudido en contadas ocasiones a los partidos de su hijo, espera que lo haga con más frecuencia para incentivarlo. Además, la empresaria chalaca afirmó que seguirá protegiendo los derechos de sus hijos, pues con el paso del tiempo sus necesidades han crecido, incluso considerando que su hijo mayor con el exfutbolista podría estudiar en el extranjero. También dejó claro que no teme a las demandas de su expareja y que su prioridad siempre será el bienestar de sus hijos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Jefferson Farfán acompaña y celebra triunfo de su hijo en partido tras 'suplica' de Melissa Klug: "Mi galáctico"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Hermana de Pamela Franco revela VIDEO ÍNTIMO que deja al descubierto cómo es en realidad y fans en shock: "Digan..."

    Madre de ‘Cri Cri’ rompe su silencio y revela por qué devolvió camioneta que Jefferson Farfán regaló a su hijo: “No somos materialistas”

    Beto Ortiz y Milena Zárate se enfrentan en tensa discusión por Maicelo: “¿Te vas a poner celosa de mí?”

    Alejandra Baigorria y Onelia Molina se encuentran cara a cara en la fiesta del hijo de Ignacio Baladán: Esto pasó

    Entre lágrimas Rodrigo Cuba y Melissa Paredes viven duro momento con su hija en emergencias

    Lo más vistos en Farándula

    Estrella Torres impacta al confesar que fue obligada a dejar Corazón Serrano en su peor momento: “Mi padre había fallecido”

    Melissa Paredes sorprende con tierna ecografía y anuncia la llegada de un bebé: "Oficialmente podemos contarlo"

    Fernando Díaz toma INESPERADA decisión tras rumores de relación con Maju Mantilla tras su separación

    La radical transformación de Geni Alves: De triunfar en la farándula y casi perderlo a dedicarse a este nuevo oficio

    Mark Vito Villanella confiesa que nunca trabajó y recibe fuerte crítica de su suegra: "Eres un vagazo"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 17.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;