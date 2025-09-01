Jefferson Farfán acompaña y celebra triunfo de su hijo en partido tras 'suplica' de Melissa Klug: "Mi galáctico"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El domingo 31 de agosto, Jefferson Farfán celebró con orgullo el triunfo de su hijo menor, fruto de su relación con Melissa Klug, en la liga menor de Alianza Lima. La ‘Foquita’ no solo asistió al encuentro, sino que también compartió en redes su emoción, llamando al pequeño “mi chocolatero mayor”. Este gesto llega poco después de que Klug pidiera públicamente en Magaly TV, la firme que Farfán motive más a su hijo, ya que el fútbol representa su gran pasión.
Jefferson Farfán orgulloso por victoria de su hijo en partido de fútbol
El hijo menor de Jefferson Farfán y Melissa Klug disputó un encuentro con la liga menor de Alianza Lima, donde logró una valiosa victoria. El exdelantero estuvo presente para apoyar a su hijo y, tras el triunfo, compartieron una tarde especial en familia.
En sus historias de Instagram, la ‘Foquita’ expresó su orgullo con un tierno mensaje: “Qué calorcito. Con mi galáctico aquí, relajado, después de su partido que ganó hoy día, mi hijito, el Jeremy, mi lateral, mi chocolatero mayor”. También publicó fotos con él, diciéndole “Bien ganado”.
Melissa Klug pidipo a Jefferson Farfán apoyar a su hijo
Días antes de este gesto, Melissa Klug manifestó en televisión nacional su preocupación. En declaraciones a Magaly TV, la firme, señaló que, aunque Jefferson Farfán ha acudido en contadas ocasiones a los partidos de su hijo, espera que lo haga con más frecuencia para incentivarlo. Además, la empresaria chalaca afirmó que seguirá protegiendo los derechos de sus hijos, pues con el paso del tiempo sus necesidades han crecido, incluso considerando que su hijo mayor con el exfutbolista podría estudiar en el extranjero. También dejó claro que no teme a las demandas de su expareja y que su prioridad siempre será el bienestar de sus hijos.