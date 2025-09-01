Jefferson Farfán cumplió el pedido de Melissa Klug y alentó a su hijo menor este 31 de agosto, destacando su talento en redes tras el partido.

El domingo 31 de agosto, Jefferson Farfán celebró con orgullo el triunfo de su hijo menor, fruto de su relación con Melissa Klug, en la liga menor de Alianza Lima. La ‘Foquita’ no solo asistió al encuentro, sino que también compartió en redes su emoción, llamando al pequeño “mi chocolatero mayor”. Este gesto llega poco después de que Klug pidiera públicamente en Magaly TV, la firme que Farfán motive más a su hijo, ya que el fútbol representa su gran pasión.

Jefferson Farfán orgulloso por victoria de su hijo en partido de fútbol

El hijo menor de Jefferson Farfán y Melissa Klug disputó un encuentro con la liga menor de Alianza Lima, donde logró una valiosa victoria. El exdelantero estuvo presente para apoyar a su hijo y, tras el triunfo, compartieron una tarde especial en familia.

En sus historias de Instagram, la ‘Foquita’ expresó su orgullo con un tierno mensaje: “Qué calorcito. Con mi galáctico aquí, relajado, después de su partido que ganó hoy día, mi hijito, el Jeremy, mi lateral, mi chocolatero mayor”. También publicó fotos con él, diciéndole “Bien ganado”.

Melissa Klug pidipo a Jefferson Farfán apoyar a su hijo