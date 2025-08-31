¡Tras la polémica! Jefferson Farfán no dudó en enviar un mensaje a Roberto Guizasola , mientras su primo Cri Cri reaparece tras salud de prisión.

Jefferson Farfán le dedicó unas palabras a su primo 'Cri cri' tras su salida de la cárcel. | Composición Wapa.

El exdelantero de la selección peruana, Jefferson Farfán, volvió a demostrar públicamente el cariño que lo une a Roberto Guizasola, su inseparable amigo y compañero de podcast en Enfocados.

Jefferson Farfán celebra a su “Cucuruchu” con sentido mensaje

A través de su cuenta de Instagram, la Foquita dedicó unas emotivas palabras a Guizasola, con quien mantiene una amistad que trasciende lo profesional.

“Feliz cumpleaños, Cucuruchu. Mi partner, lo nuestro siempre fue una conexión verdadera, en la vida y en la amistad. Te amo y te odio al mismo tiempo por todas tus locuras, pero eres mi verdadero galáctico. Que nunca te falte salud, alegrías y bendiciones. Sabes que siempre voy a estar contigo, somos el dúo perfecto, mi causa de toda la vida. ¡Pásala increíble hoy! Chirrin chirrin mi gato”, escribió.

El término “galáctico” se ha convertido en un sello personal con el que Farfán identifica a sus amigos más cercanos, reflejando el sentido de hermandad que los une desde hace años.

La polémica alrededor del caso de ‘Cri Cri’

El mensaje de Farfán llega en medio de un contexto complicado para su entorno familiar. Días antes, su primo Cristian Martínez Guadalupe, conocido como Cri Cri, recuperó la libertad tras pasar once meses en prisión preventiva acusado de presunta violación contra una joven de 19 años en la casa del propio exfutbolista.

La noticia generó controversia y reabrió la discusión pública sobre el impacto del caso en la vida de Farfán.

Cristian Martínez rompe su silencio

En entrevista para el programa Día D, Martínez habló tras salir de prisión y defendió su inocencia.

“Tú sabes muy bien que jamás te he tocado”, declaró, dirigiéndose a la denunciante. Sin embargo, lo más llamativo fue su dolor por el distanciamiento con su primo. “Me duele bastante el daño que nos hizo esa persona para separar una relación de hermandad”, expresó entre lágrimas, dejando en claro que la relación con Jefferson ya no es la misma.

La reacción de Jefferson Farfán según Tilsa Lozano

La liberación de Cri Cri también habría sorprendido a Farfán. Según reveló Tilsa Lozano en su programa La Noche Habla: “Hoy le volví a escribir, está totalmente desencajado, consternado, no puede creer la resolución de esto, es un tema muy delicado”, dijo la exmodelo.