Melania Urbina llora al despedirse de su hija, que se va del Perú a vivir en el extranjero: “Es difícil decir adiós”

Natalia Salas conmueve al anunciar que el cáncer regresó y compartió cómo se encuentra su salud: "Metástasis. ¿Suena fuerte, no?"

Natalia Salas revela que el cáncer regresó a su vida. “Metástasis... el mes pasado fue un huracán de emociones”, confesó la actriz peruana.

    La actriz Natalia Salas estremeció con tremenda revelación ante sus seguidores. La actriz anunció que el cáncer ha regresado a su vida. En una emotiva publicación compartida el domingo 19 de octubre en su cuenta de Instagram, la recordada “Andrea” de Al fondo hay sitio confirmó que el diagnóstico de metástasis marcó un nuevo desafío en su lucha.

    “El mes pasado (septiembre) fue un huracán de emociones en mi vida y la de mi familia. Mis imágenes no salieron limpias. Metástasis. ¿Suena fuerte, no? El cáncer de mama que me diagnosticaron hace 3 años decidió salir a pasear y posarse en una de mis vértebras”, escribió la actriz, generando una ola de apoyo y mensajes de aliento.

    Como se recuerda, en 2022 Natalia reveló públicamente que padecía cáncer de mama. Luego de meses de tratamiento, en abril de 2023 tocó emocionada la campana del sobreviviente, símbolo de haber vencido la enfermedad. Sin embargo, hoy enfrenta una nueva batalla con la misma fuerza y esperanza que la caracteriza.

    Natalia Salas explica su nuevo tratamiento: “La medicación es una bomba”

    En su mensaje, la actriz compartió detalles de su proceso médico actual y de cómo la noticia la llevó a iniciar un nuevo tratamiento de forma inmediata.

    “En el lapso de 3 semanas tenía ya biopsia, resultados, radiocirugías (radioterapia más específica), nuevo tratamiento antihormonal y programación de una intervención quirúrgica: ooforectomía salpingectomía bilateral, o sea retirarme los ovarios y trompas”, explicó.

    Natalia también contó que ha debido pausar varios proyectos profesionales para concentrarse en su recuperación.

    “He tenido que dejar proyectos porque el huequito en la vértebra es ‘peligroso’. La nueva medicación es una bomba. Me tiene con cansancio fuerte y sueño”, confesó.

    Pese a los efectos secundarios de las tres pastillas diarias y dos ampollas quincenales, la actriz aseguró que su prioridad es adaptarse al tratamiento con serenidad y confianza.

    Natalia Salas no tiene miedo de seguir luchando

    Natalia reconoció que al conocer el diagnóstico sintió miedo, especialmente por la zona afectada, pero dejó claro que no se rendirá.

    “Me asusté al inicio, porque el busto me lo puedo sacar, pero la vértebra no. Leí mucho y pregunté más a mis doctores. Hoy sé que voy a estar bien y voy a luchar siempre”, expresó.

    Con la misma entereza que mostró en su primera batalla, la actriz se mantiene optimista y agradecida por el apoyo que recibe de su entorno más cercano.

    “Gracias a Dios es una única lesión (…), lo encontré antes que me duela o algo. (…) tengo seguro. (…) tengo la familia y amigas que tengo”, escribió, reflejando su fe y esperanza en medio de la adversidad.

