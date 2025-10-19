Fiorella Cayo reveló que vive en celibato desde hace tres años: “No hay nadie que me guste”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La actriz y cantante Fiorella Cayo sorprendió al abrir su corazón durante una entrevista con Verónica Linares en el pódcast La Linares. A sus 49 años, la artista confesó que vive en celibato desde que terminó su matrimonio con Miguel Labarthe, hace más de tres años, y que esta etapa de introspección ha sido una de las más enriquecedoras de su vida.
“No hay nadie que me guste, es más, estoy en celibato hace uff… ni siquiera de besos, nada”, declaró entre risas, dejando a la periodista completamente sorprendida.
Según explicó, su decisión de no mantener relaciones sentimentales ni físicas responde a un proceso personal de autoconocimiento. “Desde que me divorcié la segunda vez, nunca más volví a estar con alguien”, añadió con total serenidad.
Aun así, la recordada integrante del clan Cayo aseguró que sigue creyendo en el amor y no descarta abrir su corazón en el futuro. “No estoy cerrada, pero por ahora estoy en paz conmigo misma”, señaló.
Fiorella Cayo aclara su supuesto romance tras ser captada con un joven
Durante la entrevista, Verónica Linares le recordó un episodio del pasado, cuando fue captada besando a un joven y su nombre volvió a los titulares. Cayo aclaró lo ocurrido y descartó que se tratara de una relación formal.
“Salió un video de unos besos con alguien especial para mí, con el que salí y me dijo para ser novios, un chico demasiado lindo, educado (…) la percepción de lo que se vio de eso no me gustó, pero fue algo bonito. Sin embargo, me di cuenta de que no estaba lista para tener una relación”, explicó.
La actriz también reveló que esa experiencia le sirvió para reafirmar su decisión de permanecer sola por un tiempo y enfocarse en su bienestar emocional.
Su relación con Miguel Labarthe y el motivo de su ruptura
Fiorella Cayo contrajo matrimonio con el empresario Miguel Labarthe en 2018, tras una breve pero intensa relación. Sin embargo, su unión llegó a su fin en 2022. A pesar de mantener un vínculo respetuoso, la artista admitió que la infidelidad fue un punto de quiebre.
“Cuando hay una infidelidad, es verdad que es importante saber que hay una decepción tan grande que puede quebrar el amor”, dijo con firmeza.
Desde entonces, la actriz ha mantenido un perfil bajo, enfocándose en su carrera artística y en su crecimiento personal. “He aprendido a estar sola y a disfrutar de mí misma”, concluyó Fiorella, reflejando una nueva etapa de madurez y equilibrio.