Aldo Miyashiro revela por qué Willax suspendió su programa luego de la marcha nacional del 15 de octubre: “Hubo malestar en el canal”

Aldo Miyashiro revela por qué Willax suspendió “Habla Chino”: “Hubo malestar en el canal”. El conductor explicó su versión tras participar en la marcha nacional.

Aldo Miyashiro no sabe si su programa regresará a la pantalla chica. | Composición Wapa.

El conductor Aldo Miyashiro rompió su silencio sobre la suspensión de su programa “Habla Chino”, luego de su participación en la marcha nacional del 15 de octubre. Durante una transmisión en vivo junto al periodista Suriel Chacón, el actor confirmó que su presencia en la protesta generó incomodidad dentro de Willax Televisión, motivo por el cual su espacio no se emitió durante tres días consecutivos.

“Hubo un malestar en el canal y se llegó a un acuerdo para no salir al aire”, explicó Miyashiro durante la conversación transmitida en TikTok.

El conductor reveló que la decisión fue consensuada con la gerencia del canal, y que el futuro del programa será evaluado el próximo lunes 20 de octubre por el directorio de Willax.

Willax habría mostrado incomodidad por su aparición en la marcha

Miyashiro, quien mantiene una relación con la actriz Gía Rosalino, relató que su participación en la movilización —y las declaraciones que brindó a diversos medios— habrían incomodado a la plana directiva de la televisora.

“Yo voy a la marcha, declaro para cinco o seis medios televisivos, streaming y diarios también. Entonces, hablé con todos, y cuando en la noche las cosas se comenzaron a calentar un poco más, hubo un malestar en el canal”, contó el presentador.

El también actor aclaró que asistió a la manifestación como ciudadano, no como figura mediática, y negó haber tenido vínculos con grupos radicales.

“Yo no he marchado con los que ellos han combatido. No he marchado con terroristas. He ido como ciudadano, ejerciendo mi derecho a expresarme”, sostuvo.

Miyashiro explica el acuerdo con la gerencia

Durante su diálogo con Suriel Chacón, el conductor detalló que la pausa del programa se dio tras una reunión directa con el gerente general de Willax, donde acordaron detener temporalmente las emisiones para evitar conflictos internos.

“Al día siguiente tuve una reunión con el gerente general. Le dije: ‘Si en una de mis declaraciones he faltado al contrato o he insultado a alguien, tú me avisas y no hay problema’”, relató Miyashiro.

El presentador insistió en que no se trató de una sanción, sino de una medida preventiva.

“Si genera tanto malestar, se llegó a un acuerdo para no salir al aire”, agregó.