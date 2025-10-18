Wapa.pe
Gustavo Salcedo habría amenazado a Maju Mantilla para conciliar

Melania Urbina llora al despedirse de su hija, que se va del Perú a vivir en el extranjero: “Es difícil decir adiós”

La actriz peruana Melania Urbina se mostró conmovida al despedir a su hija, Lucía Pérez Garland, quien viajó al extranjero para estudiar.

    Melania Urbina llora al despedirse de su hija, que se va del Perú a vivir en el extranjero: "Es difícil decir adiós"
    Melania Urbina | Composición Wapa | Instagram
    Melania Urbina llora al despedirse de su hija, que se va del Perú a vivir en el extranjero: “Es difícil decir adiós”

    Melania Urbina vivió una emotiva despedida junto a su hija, Lucía Pérez Garland, en el aeropuerto Jorge Chávez, antes de que la joven de 21 años se mude al extranjero por estudios. La actriz, conocida por su papel de ‘Monsefuana’ en ‘Al fondo hay sitio’ y su trayectoria en el cine peruano, compartió fotos y un mensaje conmovedor en Instagram. Además, despidió a su hija usando un popular trend de TikTok, mostrando la fuerte conexión y cariño entre madre e hija en este momento tan especial.

    Melania Urbina se despide entre lágrimas de su hija en el aeropuerto

    Decir adiós es muy difícil, pero como dice mi amado Cerati, poder decir adiós es crecer. Sé que las dos creceremos y nuestro vínculo también. ¡Vive, disfruta, prueba, cuestiona, sé libre, sé feliz mi amor! ¡Estoy tan agradecida de que seas mi hija! Somos afortunadas de poder vivir esta experiencia. La distancia es solo física”, dedicó Melania Urbina junto al video de su despedida con Lucía Pérez Garland.

    En las imágenes se aprecia a la actriz de cine, teatro y televisión junto a su hija en el aeropuerto. En un momento, Melania le sugiere a Lucía ir a comer ceviche. No obstante, la joven le recuerda que pronto se irá del país. Al comprenderlo, ambas se emocionan y se abrazan conmovidas. Finalmente, se ve a Lucía dirigirse a la sala de embarque mientras su madre la observa con lágrimas en los ojos.

    Lucía, hija de Melania Urbina, seguirá su pasión detrás de cámaras

    La propia Melania Urbina reveló que reconoce un gran talento actoral en su hija Lucía, fruto de su matrimonio con el director Frank Pérez Garland. No obstante, la exintegrante de ‘AFHS’ aclaró que su hija no desea dedicarse a la actuación y contó cuál es la carrera que realmente le apasiona.

    “Siento que tiene talento y que, si quisiera, podría estudiarlo y explorarlo. Pero su interés está más detrás de cámaras. Ella estudió cine, completó la carrera y ahora se especializará en guion”, contó la actriz en una entrevista anterior con La República.

    Melania Urbina llora al despedirse de su hija, que se va del Perú a vivir en el extranjero: "Es difícil decir adiós"
