Hija mayor de Christian Domínguez rompe en llanto en vivo y renuncia a su amor: "Estoy pagando el karma por el daño que le hizo a otras personas"

Camila Domínguez rompió en llanto y confesó que deja de luchar por el amor de su padre, Christian Domínguez, al sentir que paga el karma de sus infidelidades.

    Camila Domínguez, hija mayor de Christian Domínguez, no pudo contener las lágrimas durante una transmisión en vivo al hablar del distanciamiento con su padre. La joven reveló que, pese a las promesas del cantante de iniciar terapia psicológica juntos, no ha recibido ninguna llamada suya. Visiblemente afectada, expresó que siente estar pagando las consecuencias de las infidelidades de su progenitor y lanzó duras palabras para intentar explicar el rechazo y dolor que vive por su ausencia.

    Hija mayor de Christian Domínguez llora en live y anuncia que no rogará por amor

    Camila Domínguez decidió poner fin a su intento de acercamiento con Christian Domínguez y protagonizó una emotiva escena durante una transmisión en TikTok, donde rompió en llanto al afirmar que no seguirá “mendigando” el amor de su padre, quien, según dijo, se resiste a formar parte de su vida a pesar de sus reclamos públicos.

    Luego de llamarlo “padre ausente”, la joven de 16 años afirmó que el cantante no ha mostrado interés en atender sus necesidades. Intentó comprender su comportamiento recordando las reiteradas infidelidades de su progenitor, interpretando su rechazo como una especie de “karma” que ahora le toca afrontar.

    Supongo que este es el karma de todo lo que ustedes hablaban y decían que yo tenía que pagar por todo eso. Porque desde muy chiquita siempre me dijeron que, por las cosas que hace mi papá, yo iba a recibir un karma. Siempre me lo desearon (...) Ya no voy a suplicar más por un amor que no me quieren dar y por un padre que no quiere ser presente”, expresó visiblemente afectada en medio de lágrimas.

    Camila pidió que Christian Domínguez cumpla únicamente con su responsabilidad económica como padre y sostuvo que él ya formó una nueva familia junto a Karla Tarazona. Además, mostró su incomodidad cuando algunos usuarios compararon a su madre con Pamela Franco y con la conductora de “Préndete”, haciendo un contundente pedido en defensa de ella.

    “Solamente pido que no hablen de mi mamá. Ya no la mencionen ni la comparen. Mi mamá es mi mamá y es todo para mí. No la rebajen a compararla con esas personas”, enfatizó, marcando una clara distancia con las exparejas que tuvo su padre.

    Finalmente, aclaró que, pese al alejamiento con Christian Domínguez, seguirá preocupándose por sus hermanos, los hijos del cantante con Karla Tarazona y Pamela Franco. “¿Mis hermanos? Voy a tratar de buscar la manera de verlos. En el caso de mi hermano de parte de mi papá con la señora (Karla), trataré de buscar la forma de verlo, porque obviamente son mis hermanos. Y bueno, Cata también, buscaré la manera de verla”, expresó con sinceridad.

    ;