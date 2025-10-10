La agrupación ‘Rio Band’ causó revuelo tras compartir un video en el que se ve a Christian Domínguez junto a su hija menor durante una celebración. Mira el clip completo aquí.

Impactante video de Christian Domínguez revela el verdadero VÍNCULO con hija de Pamela Franco en fiesta junto a Karla Tarazona | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Impactante video de Christian Domínguez revela el verdadero VÍNCULO con hija de Pamela Franco en fiesta junto a Karla Tarazona | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

El cantante Christian Domínguez vuelve a estar en el ojo de la tormenta después de que su hija mayor, lo acusara de mantener distancia con ella debido a su relación con Karla Tarazona. Sin embargo, un video publicado por la agrupación ‘Rio Band’ ha mostrado al artista peruano compartiendo con su hija menor, fruto de su relación con Pamela Franco, durante una celebración.

El tierno momento con su hija

En la cuenta oficial de TikTok de ‘Rio Band’, se publicó un clip de una fiesta donde estaban presentes Christian Domínguez y Karla Tarazona, pero lo que más llamó la atención fue la presencia de la hija de Pamela Franco. En el video se ve al cumbiambero bailando y animando a la pequeña, mostrando el cercano vínculo que tienen.

“Christian Dominguez Y Karlita Tarazona bailando al lado de la Rio Band en una fiesta donde se puso el verdadero TONAZO”, se lee en la descripción del video, dejando claro que el cantante está muy pendiente de su última niña.

Los usuarios en redes sociales reaccionaron de inmediato, elogiando la actitud del cantante y la ternura de la menor. “Christian siempre pendiente de su nena, que lindo”, comentó un cibernauta, mientras que otro añadió: “Hermosa Catita igual a su mamiiii”.

Futuro laboral de Christian Domínguez y Karla Tarazona en riesgo

Paralelamente, el futuro profesional de Christian Domínguez y Karla Tarazona podría verse afectado, ya que el programa Préndete, transmitido por Panamericana TV, estaría próximo a cancelarse. Durante el podcast Chimi Churri, la productora Verónica Alcántara reveló que el espacio matutino no cuenta con auspiciadores, lo que habría provocado que los conductores no reciban sus pagos completos.