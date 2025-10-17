Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Gustavo Salcedo habría amenazado a Maju Mantilla para conciliar

María Pía se pronuncia tras el fallecimiento de Mauricio Ruiz y recibe críticas por no apoyar la marcha: "Tenemos derecho..."

María Pí﻿﻿﻿﻿a Copello explica por qué no asistió a la marcha del 15 de octubre tras la muerte de Mauricio Ruiz y responde a las críticas.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    María Pía se pronuncia tras el fallecimiento de Mauricio Ruiz y recibe críticas por no apoyar la marcha: "Tenemos derecho..."
    María Pía Copello se pronunció tras la trágica muerte de Mauricio Ruiz | Composición Wapa | Instagram
    María Pía se pronuncia tras el fallecimiento de Mauricio Ruiz y recibe críticas por no apoyar la marcha: "Tenemos derecho..."

    María Pía Copello se pronuncia tras la trágica muerte del rapero Mauricio Ruiz durante la marcha de la Generación Z del 15 de octubre. Aunque días antes había anunciado que apoyaría al presidente José Jerí y no participaría en la protesta, la conductora decidió romper su silencio y compartir un mensaje reflexivo y empático en sus redes sociales, mostrando su preocupación por la situación y buscando transmitir un llamado a la calma y la reflexión.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Gustavo Salcedo habría amenazado a Maju Mantilla para conciliar: “Firmas o te pongo de patitas en la calle”

    María Pía Copello se pronuncia tras muerte de Mauricio Ruiz

    A través de sus historias de Instagram, la influencer se refirió a lo ocurrido con Mauricio Ruiz, luego de que se confirmara que un policía disparó contra él, provocando su muerte. En esta ocasión, ella decidió enviar sus condolencias a la familia tras la pérdida.

    wapa.pe

    "Todos tenemos derecho a manifestarnos pacíficamente sin temer por nuestras vidas. La muerte de un joven músico como Mauricio Ruiz es muy dolorosa. Mis más sentidas condolencias para su familia", se lee al inicio del comunicado de María Pía Copello.

    Por otro lado, la conductora de 'Mande quien mande' respondió a las críticas por no apoyar la marcha: "Tengo claro que ayer la gente salió a marchar por el futuro de nuestro país. He leído todos sus comentarios. Los entiendo, los respeto y me ayudan a aprender", añadió.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Susana Alvarado habla por primera vez de Paco Bazán y confiesa sus planes de casarse: “Quiero un hombre como él”

    María Pía Copello y su comunicado sobre la marcha nacional

    Durante la transmisión en vivo, María Pía Copello solicitó un espacio para aclarar directamente los rumores que circulaban en redes sociales sobre su postura frente a la marcha programada para el miércoles 15.

    Quiero tomarme un minuto para comunicar algo importante y pertinente”, dijo al inicio con un tono tranquilo. “Cuando nosotros como programa invitamos a la gente a sumarse a la marcha fue con un propósito ciudadano, no político”.

    La conductora aclaró que su objetivo era visibilizar la preocupación social por la delincuencia y exigir respuestas concretas por parte del Estado. “Me manifesté como ciudadana, como madre, preocupada por las extorsiones y por las muertes que se han vuelto parte de la rutina nacional”, señaló.

    No obstante, puntualizó que el contexto de la convocatoria se modificó y, junto con ello, también el mensaje que algunos intentaron atribuirle.

    SOBRE EL AUTOR:
    María Pía se pronuncia tras el fallecimiento de Mauricio Ruiz y recibe críticas por no apoyar la marcha: "Tenemos derecho..."
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Gustavo Salcedo habría amenazado a Maju Mantilla para conciliar: “Firmas o te pongo de patitas en la calle”

    Tatiana Astengo captada insultando a policía en marcha nacional: "Para tu hija que la van a …"

    Magaly Medina responde fuerte a Tatiana Astengo por insólito mensaje contra hija de policía

    María Pía se pronuncia tras el fallecimiento de Mauricio Ruiz y recibe críticas por no apoyar la marcha: "Tenemos derecho..."

    Revelan propiedades y bienes que perdería Maju Mantilla en conciliación con Gustavo Salcedo

    Lo más vistos en Farándula

    Natalia Salas explota al ver simulación de cicatrices de mastectomía para campañas de cáncer de mama

    Mafer de Mil oficios: así vive hoy Cecilia Rospigliosi y la historia de su amor con César Ritter

    Mayra Couto critica a Maju Mantilla por sus escenas intensas con George Slebi: "Pasa cuando no estudias actuación"

    Susana Alvarado habla por primera vez de Paco Bazán y confiesa sus planes de casarse: “Quiero un hombre como él”

    Programa de Aldo Miyashiro fue sacado del aire de manera temporal tras participación en marcha contra presidente

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;