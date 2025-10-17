María Pí﻿﻿﻿﻿a Copello explica por qué no asistió a la marcha del 15 de octubre tras la muerte de Mauricio Ruiz y responde a las críticas.

María Pía Copello se pronuncia tras la trágica muerte del rapero Mauricio Ruiz durante la marcha de la Generación Z del 15 de octubre. Aunque días antes había anunciado que apoyaría al presidente José Jerí y no participaría en la protesta, la conductora decidió romper su silencio y compartir un mensaje reflexivo y empático en sus redes sociales, mostrando su preocupación por la situación y buscando transmitir un llamado a la calma y la reflexión.

María Pía Copello se pronuncia tras muerte de Mauricio Ruiz

A través de sus historias de Instagram, la influencer se refirió a lo ocurrido con Mauricio Ruiz, luego de que se confirmara que un policía disparó contra él, provocando su muerte. En esta ocasión, ella decidió enviar sus condolencias a la familia tras la pérdida.

"Todos tenemos derecho a manifestarnos pacíficamente sin temer por nuestras vidas. La muerte de un joven músico como Mauricio Ruiz es muy dolorosa. Mis más sentidas condolencias para su familia", se lee al inicio del comunicado de María Pía Copello.

Por otro lado, la conductora de 'Mande quien mande' respondió a las críticas por no apoyar la marcha: "Tengo claro que ayer la gente salió a marchar por el futuro de nuestro país. He leído todos sus comentarios. Los entiendo, los respeto y me ayudan a aprender", añadió.

María Pía Copello y su comunicado sobre la marcha nacional

Durante la transmisión en vivo, María Pía Copello solicitó un espacio para aclarar directamente los rumores que circulaban en redes sociales sobre su postura frente a la marcha programada para el miércoles 15.

“Quiero tomarme un minuto para comunicar algo importante y pertinente”, dijo al inicio con un tono tranquilo. “Cuando nosotros como programa invitamos a la gente a sumarse a la marcha fue con un propósito ciudadano, no político”.

La conductora aclaró que su objetivo era visibilizar la preocupación social por la delincuencia y exigir respuestas concretas por parte del Estado. “Me manifesté como ciudadana, como madre, preocupada por las extorsiones y por las muertes que se han vuelto parte de la rutina nacional”, señaló.