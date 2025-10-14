María Pía Copello , la conductora de ‘Mande quien mande’ negó su apoyo a la marcha contra la delincuencia y aclaró que su mensaje fue distorsionado con fines políticos.

María Pía Copello interrumpió el programa ‘Mande quien mande’ para aclarar la polémica generada en redes sociales sobre su participación en la marcha nacional del 15 de octubre. La conductora explicó que su apoyo fue malinterpretado, pues su mensaje original reflejaba solo su preocupación como madre y ciudadana ante la creciente delincuencia. Acompañada de Mario Hart y Carlos Vílchez, enfatizó que decidió no asistir debido al giro político que tomó la convocatoria, dejando en claro que su intención nunca fue respaldar fines distintos a los de la seguridad ciudadana.

María Pía Copello asegura que no participará de la marcha

Durante la transmisión en vivo, María Pía Copello solicitó un espacio para aclarar directamente los rumores que circulaban en redes sociales sobre su postura frente a la marcha programada para el miércoles 15. “Quiero tomarme un minuto para comunicar algo importante y pertinente”, dijo al inicio con un tono tranquilo. “Cuando nosotros como programa invitamos a la gente a sumarse a la marcha fue con un propósito ciudadano, no político”.

La conductora aclaró que su objetivo era visibilizar la preocupación social por la delincuencia y exigir respuestas concretas por parte del Estado. “Me manifesté como ciudadana, como madre, preocupada por las extorsiones y por las muertes que se han vuelto parte de la rutina nacional”, señaló.

No obstante, puntualizó que el contexto de la convocatoria se modificó y, junto con ello, también el mensaje que algunos intentaron atribuirle. “Se están usando mis imágenes y videos para confundir a la población. No comparto ese nuevo enfoque ni los intereses detrás de esa manipulación”, expresó.

Mario Hart y Carlos Vílchez respaldan a María Pía

Durante la conversación con sus compañeros de programa, Mario Hart y Carlos Vílchez, Copello explicó que la convocatoria a la marcha surgió como una manifestación ciudadana frente al aumento de la inseguridad y, en especial, tras el atentado contra el grupo musical Agua Marina. “Nos unimos a la marcha porque queríamos alzar la voz contra la delincuencia, no porque la hayamos organizado nosotros”, aclaró la conductora, subrayando que su apoyo inicial fue un gesto de empatía hacia la población.

Mario Hart coincidió con sus palabras y recordó las razones originales del llamado. “Ese era el motivo: pedir que se ponga un alto a la delincuencia y que la policía actúe con eficacia. Pero ahora tiene otro contexto, se politizó completamente”, afirmó.

Por su parte, Carlos Vílchez intervino con una frase que sintetizó el sentir del equipo: “Tiene otro color, totalmente diferente”. Su comentario fue interpretado como una crítica hacia los grupos que intentaron apropiarse del mensaje ciudadano con fines políticos.

María Pía Copello respaldó esa percepción y reafirmó su posición: “Así como anunciamos que asistiríamos, debemos tener la valentía de decir que ya no lo haremos. No estoy de acuerdo con el rumbo que tomó la marcha”.

Copello aclara su postura sobre la marcha