Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¿Cuánto habría gastado Samahara Lobatón para dar a luz a su bebé en EE. UU.?

¡Adiós, Perú! María Pía Copello deja el país junto a su familia y revela el impactante motivo de su partida

María Pía Copello sorprendió al anunciar su viaje fuera del Perú con su esposo e hijos. La conductora aclaró cuál fue el motivo que la llevó a tomar esta decisión.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡Adiós, Perú! María Pía Copello deja el país junto a su familia y revela el impactante motivo de su partida
    María Pía Copello sale del país con su familia | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    ¡Adiós, Perú! María Pía Copello deja el país junto a su familia y revela el impactante motivo de su partida

    María Pía Copello dejó a todos boquiabiertos al anunciar que se fue del país junto a su esposo, Samuel Dyer, y sus hijos. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes no esperaban este repentino cambio en la vida de la conductora. Aunque no dio muchos detalles, sí adelantó que el motivo de su viaje es muy especial.

    wapa.pe

    VER MÁS: ¿Cuánto habría gastado Samahara Lobatón para dar a luz a su bebé en EE. UU.?

    María Pía Copello deja el país y sorprende con el verdadero motivo de su viaje

    María Pía Copello sorprendió a sus seguidores al anunciar que dejó el país junto a su esposo, Samuel Dyer, y sus hijos. Luego de aclarar los rumores sobre su salida definitiva de 'Mande quien mande', la conductora reveló que solo se ausentará temporalmente para disfrutar de unas merecidas vacaciones familiares.

    A través de sus redes sociales, la también influencer compartió su entusiasmo por este viaje especial a Punta Cana, destino elegido para celebrar el cumpleaños número 15 de su hijo Vasco. “Nos vamos con la familia de vacaciones. Mi hijo Vasco cumplió 15 en mayo, pero habíamos planeado un viaje familiar por su happy. Papito y mamita trabajan duro y queríamos estar juntos unos días y disfrutar de nuestros pequeños ya no tan pequeños”, contó.

    María Pía también aprovechó para agradecer a sus seguidores por los mensajes de cariño que ha recibido en los últimos días y aclaró que su pausa en televisión será corta. “Los veo el jueves en 'Mande quien mande', gracias por entender que necesitamos estos días. Gracias además por los cientos de mensajes que me han llegado con tanto amor”, expresó la popular conductora.

    wapa.pe

    TE INTERESA: “Que rehaga su vida”: El día que Yaco Eskenazi lanzó desgarradoras palabras para Natalie Vértiz en DESGARRADORA "despedida"

    María Pía Copello conquista Telemundo y recibe el título de ‘Reina del TikTok’

    María Pía Copello sigue expandiendo su presencia internacional y esta vez fue recibida con todos los honores en el programa ‘Hoy Día’ de Telemundo. La conductora peruana fue presentada como la Reina del TikTok, un reconocimiento a su enorme influencia y éxito en la plataforma, donde acumula millones de seguidores y videos virales.

    Durante su paso por el set, los presentadores destacaron su carisma y versatilidad, recordando su trayectoria como actriz, animadora e influencer. “Directamente desde Perú, literalmente bajándose del avión, llega una mujer que lo hace todo. Ha sido presentadora, actriz, influencer, pero ahora reina absoluta del TikTok. Ella es María Pía Copello”, anunciaron entre aplausos, provocando una ovación del público.

    María Pía, visiblemente emocionada, agradeció el cálido recibimiento y compartió algunas anécdotas de su carrera, enfatizando lo mucho que ha aprendido en cada etapa de su vida profesional. La entrevista, que contó también con la participación de Chiqui Bombón y Penélope Menchaca, rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, donde sus seguidores celebraron el reconocimiento internacional que sigue cosechando.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Adiós, Perú! María Pía Copello deja el país junto a su familia y revela el impactante motivo de su partida
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    ¡Adiós, Perú! María Pía Copello deja el país junto a su familia y revela el impactante motivo de su partida

    Productor Christian Rodríguez expone escalofriantes mensajes de Gustavo Salcedo tras sufrir agresión: "No voy a parar"

    ¿Cuánto habría gastado Samahara Lobatón para dar a luz a su bebé en EE. UU.?

    La radical transformación de vida de Krayg Peña, la expareja de Korina Rivadeneira y chico reality tras ser expulsado de Perú

    Mamá de la hija de Said Palao destapa la verdadera cara de Alejandra Baigorria tras pesadilla con Macarena

    Lo más vistos en Farándula

    Ivana Yturbe confirma que invitará a Christian Cueva a su boda, pero no dice lo mismo de Pamela Franco: "Se tiene que tratar de mí"

    Susana Alvarado habría hecho un amarre para retener a Paco Bazán "Él siempre va a estar pegado a ella"

    Hija de Christian Domínguez lo acusa de mal padre y culpa a Karla Tarazona: "No me habla hace dos meses"

    ¿Fernando Díaz le da la espalda a Maju Mantilla en medio de brutal agresión de Gustavo Salcedo a productor?

    Sir Winston muestra su desesperación tras preocupante estado de Sheyla Rojas en el hospital

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;