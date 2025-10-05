María Pía Copello sorprendió al anunciar su viaje fuera del Perú con su esposo e hijos. La conductora aclaró cuál fue el motivo que la llevó a tomar esta decisión.

María Pía Copello dejó a todos boquiabiertos al anunciar que se fue del país junto a su esposo, Samuel Dyer, y sus hijos. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes no esperaban este repentino cambio en la vida de la conductora. Aunque no dio muchos detalles, sí adelantó que el motivo de su viaje es muy especial.

María Pía Copello deja el país y sorprende con el verdadero motivo de su viaje

María Pía Copello sorprendió a sus seguidores al anunciar que dejó el país junto a su esposo, Samuel Dyer, y sus hijos. Luego de aclarar los rumores sobre su salida definitiva de 'Mande quien mande', la conductora reveló que solo se ausentará temporalmente para disfrutar de unas merecidas vacaciones familiares.

A través de sus redes sociales, la también influencer compartió su entusiasmo por este viaje especial a Punta Cana, destino elegido para celebrar el cumpleaños número 15 de su hijo Vasco. “Nos vamos con la familia de vacaciones. Mi hijo Vasco cumplió 15 en mayo, pero habíamos planeado un viaje familiar por su happy. Papito y mamita trabajan duro y queríamos estar juntos unos días y disfrutar de nuestros pequeños ya no tan pequeños”, contó.

María Pía también aprovechó para agradecer a sus seguidores por los mensajes de cariño que ha recibido en los últimos días y aclaró que su pausa en televisión será corta. “Los veo el jueves en 'Mande quien mande', gracias por entender que necesitamos estos días. Gracias además por los cientos de mensajes que me han llegado con tanto amor”, expresó la popular conductora.

María Pía Copello conquista Telemundo y recibe el título de ‘Reina del TikTok’

María Pía Copello sigue expandiendo su presencia internacional y esta vez fue recibida con todos los honores en el programa ‘Hoy Día’ de Telemundo. La conductora peruana fue presentada como la Reina del TikTok, un reconocimiento a su enorme influencia y éxito en la plataforma, donde acumula millones de seguidores y videos virales.

Durante su paso por el set, los presentadores destacaron su carisma y versatilidad, recordando su trayectoria como actriz, animadora e influencer. “Directamente desde Perú, literalmente bajándose del avión, llega una mujer que lo hace todo. Ha sido presentadora, actriz, influencer, pero ahora reina absoluta del TikTok. Ella es María Pía Copello”, anunciaron entre aplausos, provocando una ovación del público.