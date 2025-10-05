Samahara Lobatón dio a luz a su tercer hijo en Estados Unidos el 3 de octubre y los gastos de su parto podrían ascender a cifras elevadas.

Samahara Lobatón dio a luz a su tercer hijo en Estados Unidos | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

Samahara Lobatón dio a luz a su tercer hijo en Estados Unidos | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

Samahara Lobatón vivió uno de los momentos más importantes de su vida tras dar a luz a su tercer hijo en Estados Unidos. Sin embargo, el nacimiento del pequeño no habría sido nada económico, ya que los costos médicos en el país norteamericano suelen ser exorbitantes. Todo apunta a que la influencer habría invertido una fuerte suma para recibir a su bebé en las mejores condiciones.

Samahara Lobatón habría gastado una fuerte suma para dar a luz en Estados Unidos

Samahara Lobatón volvió a convertirse en mamá el pasado 3 de octubre, esta vez en Estados Unidos, donde dio a luz a su tercer bebé, fruto de su relación con el cantante Bryan Torres. Pero traer al mundo a su hijo no habría sido nada barato: los gastos médicos habrían alcanzado una cifra bastante elevada.

Aunque aún no se sabe si la hija de Melissa Klug tuvo a su pequeño por parto natural o cesárea, se recuerda que en sus dos embarazos anteriores optó por el segundo método para evitar el dolor del trabajo de parto.

“Podría dar parto natural, ya que Xianna tiene casi 4 años, pero la verdad no quiero y voy por una cesárea hermosa y sin dolores”, comentó en una ocasión la influencer.

De acuerdo con datos de Truven Health Analytics, el costo de un parto en Estados Unidos depende del procedimiento. Un parto natural puede costar cerca de 30 mil dólares, mientras que una cesárea puede elevar el monto hasta 50 mil dólares.

Aun así, muchas madres en el país norteamericano suelen cubrir gran parte de esos gastos con un seguro médico, por lo que no se descarta que Samahara haya accedido a este beneficio para reducir los costos de su tercer parto.

Bryan Torres desmintió que Samahara Lobatón fuera a dar a luz en Estados Unidos

Pese a los rumores que circulaban sobre el lugar donde Samahara Lobatón recibiría a su tercer hijo, Bryan Torres salió al frente para aclarar la situación. En una reciente entrevista con el programa ‘Todo se filtra’, el cantante negó que su pareja planeara dar a luz en territorio estadounidense.

De acuerdo con Torres, el viaje de la hija de Melissa Klug tenía un motivo completamente distinto: celebrar el cumpleaños de sus dos hijas mayores. “No, no, no. Viene para acá, los planes es que venga para acá, ella viene, solamente se ha ido de vacaciones para celebrar el cumpleaños de las bebés. Ya viene para acá, para seguir con nuestra rutina familiar”, aseguró el artista, restando importancia a las especulaciones.

Fue el propio Bryan Torres quien confirmó la llegada de su bebé al mundo. El cantante de Barrio Fino compartió una tierna publicación en su cuenta de Instagram, donde mostró la primera imagen del recién nacido dentro de una incubadora, mientras él lo observaba a través de una videollamada.

“Todo lo que Dios hace es maravilloso, y hoy me tocó vivirlo con mi familia. Nuestros planes eran otros, pero los planes y los tiempos de Dios son perfectos. Bienvenido Asael Torres Lobatón”, escribió el artista junto a un emoji de oración y estrellas.