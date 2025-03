Samahara Lobatón y Bryan Torres se han convertido en la pareja más mediática del año, no solo por la relación que mantienen, marcada por situaciones que ponen a prueba su vínculo, sino también por la forma en que ambos se han destacado en el ámbito fashionista. La influencer, al igual que sus hermanas las Klug, continúa demostrando su estilo chic y sofisticado, mientras que Bryan apuesta por un look fresco y juvenil.

A través de Instagram, el cantante compartió una foto con Samahara, la segunda hija de Melissa Klug, acompañada de un emoji de carita y fuego, generando gran revuelo. Sin embargo, este post no ha sido etiquetado ni reposteado por la creadora de contenido. Dejando a un lado la reciente controversia, es momento de hablar sobre el estilo veraniego que la pareja ha lucido este 2025.

El look veraniego de Samahara Lobatón se caracteriza por la frescura y elegancia que define su estilo. Una vez más, la influencer apostó por el blanco, eligiendo un conjunto de dos piezas que le brindaba comodidad y sofisticación. Su falda blanca, acompañada de un top de corte en V con un lazo al centro, resaltaba su figura y se convertía en el centro de atención en cualquier lugar. Pero no solo su outfit fue lo que captó las miradas, sino también el cambio de look que Samahara se hizo en diciembre de 2024, donde le dio un toque de color a su cabello, contrastando con el blanco puro de su atuendo y agregando un aire moderno a su estilo veraniego.