Las pequeñas hijas de Ana Siucho sacaron su lado más fashionista al sumarse a la tendencia de matching outfits para esta temporada de verano. La esposa del futbolista Edison Flores coordinó los looks de sus hijas con el suyo propio para una fiesta de cumpleaños, compartiendo adorables postales en Instagram que rápidamente cautivaron a sus seguidores. Fiel a su estilo, Siucho reafirmó su amor por las prendas en tonos oscuros, contrastando con los vestidos vibrantes de sus hijas. Esta elección potenció la ternura y complicidad del momento, recordándonos por qué los looks coordinados siguen siendo la opción perfecta para crear recuerdos inolvidables.

Ana Siucho ha dejado claro en múltiples ocasiones que la moda es su mejor aliada para crear looks modernos y llenos de estilo, fusionando prendas atemporales con toques de tendencia. Esta vez, deslumbró con un sofisticado total black look, apostando por un top negro, pantalones vaqueros del mismo tono y unas sandalias de plataforma que añadían altura y actitud a su estilismo.



Sin embargo, quienes realmente robaron corazones fueron sus dos pequeñas hijas, luciendo la encantadora tendencia del matching look. Las hermanas vistieron adorables vestidos de estampado floral, perfectos para la temporada de verano, que combinaron con zapatillas blancas para un toque fresco y cómodo. Juntas, madre e hijas no solo reflejaron complicidad, sino que reafirmaron su innato sentido fashionista.