El Congreso bajo su presidencia destituyó a Dina Boluarte, y él asumirá la máxima autoridad del país, aunque actualmente enfrenta acusaciones de abuso sexual, corrupción y desobediencia.

José Jerí, nuevo presidente del Perú, bajo la lupa: investigaciones y polémicas rodean su perfil tras vacancia de Dina Boluarte | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Composición Wapa

El Congreso aprobó la vacancia de Dina Boluarte con 122 votos a favor, luego de presentarse cuatro mociones en su contra y confirmarse el respaldo de diversas bancadas. Ante la ausencia de vicepresidentes, la presidencia del país recayó en José Jerí Oré, quien hasta hace unas horas era titular del Parlamento.

La trayectoria política de Jerí está marcada por investigaciones y denuncias que incluyen abuso sexual, desobediencia a la autoridad y presuntos actos de corrupción vinculados a la Comisión de Presupuesto, generando preocupación sobre su capacidad para asumir la presidencia interina en un contexto de alta fragmentación política.

Acusación de abuso sexual

Un caso de violación sexual que involucra a Jerí salió a la luz en enero de 2025. La denunciante relató que durante una reunión social en Canta, perdió el conocimiento tras consumir alcohol y despertó con dolor en sus partes íntimas, encontrando una prenda del congresista cerca de ella.

La víctima identificó al agresor como un hombre calvo con barba, coincidiendo con las características de Jerí, y recordó intentos previos de acercamiento por parte del legislador. Inicialmente, la investigación incluyó también a Marco Antonio Cardoza Hurtado, empresario y tío político de Jerí.

El fiscal supremo Tomás Gálvez archivó la investigación contra Jerí, argumentando falta de pruebas suficientes para vincularlo directamente con el delito. El proceso contra Cardoza Hurtado continúa en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Canta.

Esta denuncia ha generado debate sobre la idoneidad de Jerí para asumir la presidencia interina, considerando la exposición mediática y su situación judicial reciente.

Investigación por desobediencia a la autoridad

Durante su gestión como presidente del Congreso, Jerí enfrentó un proceso por desobediencia a la autoridad. El Juzgado Civil de Canta había ordenado que se sometiera a tratamiento psicológico por “impulsividad y conducta sexual patológica” relacionado con el caso de abuso sexual.

La disposición judicial exigía su asistencia a sesiones y el cumplimiento de las recomendaciones del especialista. Sin embargo, Jerí incumplió la orden, lo que motivó la apertura de un proceso penal por presunta desobediencia según el Código Penal peruano.

Fuentes del Ministerio Público indicaron que la investigación busca determinar si Jerí recibió la orden y si su incumplimiento fue intencional. Su cargo como presidente del Congreso aumenta la atención sobre el caso y plantea dudas sobre el acatamiento de mandatos judiciales por parte de altos funcionarios.

Acusaciones de corrupción

Jerí también enfrenta acusaciones de corrupción relacionadas con su rol en la Comisión de Presupuesto. La empresaria Blanca Ríos denunció que durante su presidencia de la comisión se entregó un soborno de S/150.000 a operadores cercanos a él para incluir un proyecto en el presupuesto del MEF

Según Panorama, existen audios y chats que podrían implicar al congresista. Ante esto, Jerí separó de su equipo al asesor Nahum Hidalgo y manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones. “Tenía que saber, porque era su gente la que estaba con nosotros. El congresista Jerí dijo que sí, que no nos preocupáramos, que en el presupuesto va a salir”, declaró la empresaria.

Presunto enriquecimiento ilícito

Además, Jerí enfrenta investigación por enriquecimiento ilícito, tras un incremento patrimonial significativo entre 2021 y 2024. Declaró bienes por S/96.644 en 2021, mientras que en 2024 su patrimonio llegó a S/1.157.794, un aumento de más del 1.000% en tres años.