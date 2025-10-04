Christian Domínguez reaparece con Karla Tarazona tras acusaciones de su hija mayor de ser un padre ausenteÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Christian Domínguez vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que su hija Camila lo señalara como un padre ausente y revelara que no le habla desde hace dos meses por influencia de Karla Tarazona, su actual pareja. Tras estas fuertes declaraciones, el cantante sorprendió al reaparecer en redes sociales con una inesperada publicación junto a su novia. ¿Respondieron a las críticas?
LEER MÁS: Hija de Christian Domínguez lo acusa de mal padre y culpa a Karla Tarazona: "No me habla hace dos meses"
Christian Domínguez reaparece con Karla Tarazona tras acusaciones de su hija
Christian Domínguez fue señalado por su hija mayor, Camila Domínguez, de ser un padre ausente. La joven realizó una transmisión en vivo donde mostró el verdadero lado del cantante como padre, asegurando que no es como aparenta frente a las cámaras.
Con tan solo 16 años, Camila afirmó que su padre ha estado emocionalmente ausente desde su nacimiento y que, desde hace dos meses, no le dirige la palabra. Según contó, este distanciamiento habría ocurrido tras un conflicto con Karla Tarazona, actual pareja del artista, a quien responsabiliza de influir en su alejamiento.
“La señora tiene bastante culpa, pero cada uno toma sus propias decisiones. Nadie le ha puesto una pistola en la cabeza, o quizá sí, quién sabe, como para que le digan ‘aléjate de…’”, expresó la adolescente.
TAMBIÉN LEER: Samahara Lobatón da a luz a su primer hijo varón en EE. UU. y Bryan Torres se emociona con foto
La reacción de Christian Domínguez tras la confesión de su hija mayor
Tras sus declaraciones, muchos esperaban una respuesta de Christian Domínguez; sin embargo, el cantante reapareció en redes sociales junto a Karla Tarazona durante su programa Noches de Fantasía en Radio Panamericana, sin mencionar el tema.
En lugar de pronunciarse, el artista se mostró distendido y bromista con su pareja, haciendo comentarios sobre un contrato laboral: “Un contrato que han firmado, ya no vas a tomar taxi”, se le escucha decir entre risas.
Posteriormente, Domínguez publicó un video en el que Karla le obsequia un ramo por el Día del Novio, momento que culminó con un beso frente a cámaras. Su actitud generó cuestionamientos sobre si habría minimizado el malestar de su hija al mostrarse tan feliz junto a la conductora de Préndete.