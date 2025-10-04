Tras los señalamientos de su hija Camila por ser un padre ausente , Christian Domínguez reapareció junto a Karla Tarazona. ¿Qué dijo al respecto?

Christian Domínguez vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que su hija Camila lo señalara como un padre ausente y revelara que no le habla desde hace dos meses por influencia de Karla Tarazona, su actual pareja. Tras estas fuertes declaraciones, el cantante sorprendió al reaparecer en redes sociales con una inesperada publicación junto a su novia. ¿Respondieron a las críticas?

Christian Domínguez reaparece con Karla Tarazona tras acusaciones de su hija

Christian Domínguez fue señalado por su hija mayor, Camila Domínguez, de ser un padre ausente. La joven realizó una transmisión en vivo donde mostró el verdadero lado del cantante como padre, asegurando que no es como aparenta frente a las cámaras.

Con tan solo 16 años, Camila afirmó que su padre ha estado emocionalmente ausente desde su nacimiento y que, desde hace dos meses, no le dirige la palabra. Según contó, este distanciamiento habría ocurrido tras un conflicto con Karla Tarazona, actual pareja del artista, a quien responsabiliza de influir en su alejamiento.

“La señora tiene bastante culpa, pero cada uno toma sus propias decisiones. Nadie le ha puesto una pistola en la cabeza, o quizá sí, quién sabe, como para que le digan ‘aléjate de…’”, expresó la adolescente.

La reacción de Christian Domínguez tras la confesión de su hija mayor

Tras sus declaraciones, muchos esperaban una respuesta de Christian Domínguez; sin embargo, el cantante reapareció en redes sociales junto a Karla Tarazona durante su programa Noches de Fantasía en Radio Panamericana, sin mencionar el tema.

En lugar de pronunciarse, el artista se mostró distendido y bromista con su pareja, haciendo comentarios sobre un contrato laboral: “Un contrato que han firmado, ya no vas a tomar taxi”, se le escucha decir entre risas.