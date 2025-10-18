Wapa.pe
Gustavo Salcedo habría amenazado a Maju Mantilla para conciliar

La dolorosa publicación de Vasco Madueño para Guillermo Dávila tras filtrarse que lo habría utilizado

Vasco Madueño reveló una fotografía en su cuenta de Instagram tras concierto con Guillermo Dávila en Lima. 

    La dolorosa publicación de Vasco Madueño para Guillermo Dávila tras filtrarse que lo habría utilizado
    ¿Se defendió? Guillermo Dávila SE PRONUNCIA sobre Vasco Madueño tras ser acusado de UTILIZARLO para llenar sus conciertos | Composición El Popular | Instagram
    La dolorosa publicación de Vasco Madueño para Guillermo Dávila tras filtrarse que lo habría utilizado

    Vasco Madueño y Guillermo Dávila vuelven a ocupar titulares luego de que Magaly Medina revelara presuntas malas intenciones del cantante venezolano hacia su hijo, a quien tardó años en reconocer públicamente. Según la conductora, el artista solo habría utilizado al joven para atraer más público a su concierto en Lima, realizado el pasado 6 de septiembre.

    Tras la controversia, los seguidores del cantante se conmovieron con una emotiva publicación que Vasco compartió en sus redes sociales, donde expresó el cariño que aún siente por su padre luego de reencontrarse con él en el escenario.

    La presentadora de espectáculos sorprendió al afirmar que Guillermo Dávila “no ha cambiado nada” y que su acercamiento con Vasco habría sido únicamente con fines promocionales. Medina hizo estas declaraciones en respuesta a varios periodistas venezolanos que la cuestionaron por comentar sobre la apariencia del cantante a sus 70 años.

    Según Magaly, la supuesta actitud del artista habría causado nuevamente dolor y decepción a Jessica Madueño, madre del joven, quien durante años luchó por que Dávila reconociera legalmente a su hijo

    En medio de la polémica, un gesto del propio Vasco captó la atención de sus seguidores. El joven, confiando en las intenciones de su padre, le dedicó un mensaje lleno de afecto el día del concierto en el Parque de la Exposición.

    “Muchas emociones juntas, momentos inolvidables pero sobre todo humanos, gracias papá”, escribió en su cuenta de Instagram, junto a una imagen donde ambos se abrazan antes de salir al escenario.

    Hasta el momento, Vasco Madueño no ha brindado declaraciones sobre las revelaciones hechas por Magaly Medina, quien ha expresado su apoyo incondicional al joven desde su niñez, cuando buscaba el reconocimiento de su progenitor. Muchos se preguntan si esta nueva polémica afectará la relación entre padre e hijo.

    El reencuentro entre Guillermo Dávila y Vasco se produjo el 6 de septiembre, durante un show en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. El evento tenía un fin solidario, ya que parte de lo recaudado sería destinado al tratamiento médico de Jessica Madueño, quien enfrenta una dura batalla contra el cáncer.

    En ese contexto, el cantante venezolano mostró su lado más emotivo, asegurando sentirse afectado por la difícil situación de su hijo y su madre. “Quisiera poder ayudarlo más, pero de verdad es un tema muy difícil... Creo que llegó el momento de decir que igual vamos a seguir adelante juntos”, expresó con visible emoción. Además, destacó el talento y la sensibilidad artística de Vasco: “Si canta, tiene talento no solo para el canto... Él sirve para otras cosas y lo hace muy bien”, afirmó con orgullo.

    La dolorosa publicación de Vasco Madueño para Guillermo Dávila tras filtrarse que lo habría utilizado
    Brenda Quiroz

    Brenda Quiroz

Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL.

