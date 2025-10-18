Después de permanecer más de ocho años en Lima, la modelo Poly Ávila decidió regresar a su natal Argentina en el 2020, durante la pandemia de la COVID-19. Actualmente, la influencer se encuentra dedicada a sus estudios en docencia y ha dejado atrás por completo su etapa en los reality shows. Sin embargo, lo que más ha sorprendido a sus seguidores no ha sido su cambio de rumbo profesional, sino su transformación física y personal.

Lejos del espectáculo y de las cámaras, Poly Ávila ha optado por enfocarse en sus nuevos proyectos, entre ellos su podcast titulado “Intensas al mango”. En esta nueva etapa de su vida, la ex chica reality se muestra más natural y segura de sí misma, compartiendo imágenes sin maquillaje y bromeando abiertamente con sus seguidores en redes sociales.

“Entre el look con el que salgo a la calle y la transición de mi corte de pelo, me veo y no entiendo cómo hace 10 años fui considerada una bomba sexy”, escribió la artista en una publicación de Instagram, reflejando el cambio de perspectiva que ha adoptado con el paso de los años.

Antes de volver a su país, Poly Ávila no pudo evitar emocionarse al despedirse del Perú, donde vivió por casi una década y desarrolló su carrera televisiva. “Estoy recibiendo tantos mensajes, tan bellos mensajes y estoy muy emocionada... Faltan ocho días para que me vaya. Son ocho años en los que conocí gente maravillosa”, expresó entre lágrimas a través de un video en sus redes sociales.

La modelo, quien participó en programas como Bienvenida la tarde, Combate y también condujo Comando, explicó que la pandemia fue un punto clave que la llevó a replantearse sus prioridades y decidir reencontrarse con su familia. “Hace un tiempo que tenía esta idea en mente y creo que la pandemia terminó de convencerme... No es fácil porque tengo muchos amigos y amigas acá, pero extraño mucho a mis abuelos, a mis papás”, comentó.

Además, Ávila reflexionó sobre la importancia de las relaciones personales frente al éxito profesional. “Habiendo cumplido 29 años (...), hay cosas que capaz que empiezan a pesar un poco más que lo económico, tu carrera o tu chamba, como las amistades y el amor verdadero, como el amor de la familia”, agregó con sinceridad.

Poly Ávila en El Valor de la Verdad

Por otro lado, en el año 2019, la modelo argentina fue invitada al programa El valor de la verdad, donde relató su versión de los hechos sobre la conocida “Fiesta del terror” ocurrida en Asia. En dicha entrevista, Poly Ávila explicó que ella y Claudia Meza, Miss Trujillo, denunciaron haber sido drogadas durante el evento.