Poly Ávila se despide del Perú: “Es momento de partir”

Poly Ávila fue una de las modelos argentinas que llegó a nuestro país para buscar un mejor futuro. Ahora y luego de ocho años en nuestro país, en la que tuvo la oportunidad de participar en distintos programas de televisión, como Bienvenida la tarde y Combate, de tener la conducción del reality Comando, la artista tomó una difícil decisión: el de regresar a su país de origen, así como lo confirmó a través de su cuenta de Instagram.

“Estoy recibiendo tantos mensajes, tan bellos mensajes y estoy muy emocionada... Faltan ocho días para que me vaya. Son ocho años en los que conocí gente maravillosa”, expresó mediante un video.

Asimismo, Poly Ávila reveló que la pandemia le ayudó a evaluar y decidir dejar nuestro país para reencontrarse con su familia. “Hace un tiempo que tenía esta idea en mente y creo que la pandemia terminó de convencerme... No es fácil porque tengo muchos amigos y amigas acá, pero extraño mucho a mis abuelos, a mis papás”, detalló la exintegrante de Combate.

“Habiendo cumplido 29 años (...), hay cosas que capaz que empiezan a pesar un poco más que lo económico, tu carrera o tu chamba, como las amistades y el amor verdadero, como el amor de la familia”, añadió.

Además, agregó que, si bien tuvo muchas malas experiencias, generó hermosos vínculos amicales.

“A pesar de cosas que me pasaron, que todavía me duelen, tengo siempre palabras bonitas con toda la gente que conocí acá en Perú, con todos los que me siguieron desde el día 1. Es momento de partir y yo estoy muy entusiasmada”, manifestó.

Luciana Fuster y Korina Rivadeneira se despiden de Poly Ávila

La modelo y actriz le dedicó unas tiernas palabras en su Instagram a dos de sus mejores amigas en Perú. En el texto les agradeció por los momentos que pasaron juntas, Luciana Fuster y Korina Rivadeneira, y afirmó que no se trata de una despedida, sino de un “hasta luego”.

“Gracias por reírse conmigo, llorar conmigo, gritar conmigo. Gracias por haberme apoyado siempre en todas mis decisiones... Porque nunca hubo envidia, mala onda, malos comentarios y es muy difícil tener una amistad sincera en este mundo farandulero, pero ustedes aparecieron y yo las amé desde el día 1 que entraron a mi vida”, escribió Poly Ávila en la plataforma.